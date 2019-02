Wat er speelt in de provincie is ondergeschikt bij de aankomende tv-debatten

Met een ‘debat om de Eerste Kamer’ is WNL zondagochtend de eerste omroep die een tv-discussie organiseert in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Om 9.25 uur al, op NPO 1, gaan zes lijsttrekkers voor de senaat het verbale gevecht met elkaar aan.

De provinciale verkiezingen gaan voor een belangrijk deel over de Eerste Kamer aangezien de leden daarvan door de Provinciale Staten gekozen worden. Het kabinet heeft nu nog een nipte meerderheid in de Eerste Kamer, maar dreigt die te verliezen.

De vraag wie wordt uitgenodigd voor de verschillende verkiezingsdebatten leidt steevast tot discussie. Bij het WNL-debat doen zondag zes partijen mee, vertegenwoordigd door Annemarie Jorritsma (VVD), Paul Rosenmöller (GroenLinks), en Mei Li Vos (PvdA). Nieuwkomer Henk Otten is er namens Forum voor Democratie. CDA-senator Ben Knapen en D66’er Annelien Bredenoord completeren het zestal.

Dit tot ongenoegen van PVV-leider Geert Wilders die via Twitter liet weten dat hij het ‘ongelofelijk’ vindt dat zijn partij niet is uitgenodigd door de ‘PVV-haters’ van WNL. Maar hoofdredacteur Bert Huisjes neemt dat misverstand graag weg. “We hadden graag de PVV erbij gehad, maar ze hebben te lang niks laten horen na onze uitnodiging, dan gaan wij verder. De karavaan trekt voort.”

WNL houdt het bij zes partijen, zegt Huisjes. “Anders heb je te veel deelnemers voor 55 minuten. We hebben gekozen voor drie coalitiepartijen en drie oppositiepartijen op basis van de vraag: waar zit het meeste debat in? Zo denk ik dat een discussie tussen Jorritsma en Rosenmöller heel leuk kan worden.”

De redactie van ‘EenVandaag’, die een debat organiseert op 18 maart, heeft niet gekeken naar de peilingen en evenmin naar potentiële spannende confrontaties. Bij EenVandaag doen de vier coalitiepartijen mee en de vier grootste oppositiepartijen, op basis van hun huidige zetelaantal in de Tweede Kamer (PVV, GroenLinks, SP en PvdA). EenVandaag-redacteur Marc Belinfante: “Ik kan wel gaan kijken wat het leukste debat oplevert – bijvoorbeeld Baudet tegen Klaver – maar als ik dat doe, belt Tunahan Kuzu van Denk me vervolgens met de vraag: ‘Waarom ik niet?’ En wat zeg ik dan?”

Kopstukken

Zowel bij RTL als bij EenVandaag treden landelijke partijkopstukken aan. En hoewel geen van hen verkiesbaar is op 20 maart, is het volgens Belinfante niet gek om een debat met hen te organiseren. “Ik vind het logisch dat de partijleiders opkomen voor hun partij, zowel in de provincie als in de Eerste Kamer.”

Over provinciale thema’s zal het bij EenVandaag niet gaan, zegt Belinfante. “Wij zijn een landelijke rubriek. Verzilting in Zeeland is voor onze kijkers in Friesland niet interessant.” Bij WNL wordt gediscussieerd over een aantal grote thema’s zoals veiligheid en klimaat. “Het is vervolgens aan de politici om die thema’s naar de provincie te vertalen”, laat hoofdredacteur Huisjes weten.

De NOS komt wel met een verkiezingsuitzending die inzoomt op specifiek provinciale thema’s, op 11 maart. Traditiegetrouw tekent de NOS ook voor het slotdebat, op dinsdag 19 maart. De partijleiders van de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, zijn uitgenodigd.