Wat er ook gebeurt, Forum voor Democratie blijft groeien

Januari

Lees verder na de advertentie

In haar woonplaats Zaanstad kan Wies Kroon er niet op stemmen, want Forum voor Democratie (FvD) doet alleen in Amsterdam mee aan de raadsverkiezingen. Toch is ze naar het Amsterdamse debatcentrum De Balie gekomen. Om Annabel Nanninga in actie te zien, de lijsttrekker van FvD. “Kijken hoe ze het doet.”

Kroon is nog niet zo lang aanhanger van de partij van Thierry Baudet. Bij de Kamerverkiezingen vorig jaar stemde ze nog SP, zoals ze al jaren deed. “Tegen de gevestigde orde”, verklaart ze. Maar de SP is geen anti-establish­mentpartij meer, vindt ze. Daarvoor moet je tegenwoordig bij FvD zijn. “Bij Thierry”, zoals ze het zelf zegt.

Ooit beschreef Nanninga Amsterdam als ‘verwijfd, extreem-links, geïslamiseerd, crimineel grafgat’

Het is maandag 15 januari, de eerste gelegenheid voor Amsterdamse lijsttrekkers om met elkaar in debat te gaan. Annabel Nanninga is nieuw in de Amsterdamse politiek. Als columniste schokte ze de goegemeente door bootvluchtelingen ‘dobbernegers’ te noemen. De migrantenstroom inperken? Ebola zou helpen, opperde ze – “of moeten we de welvaart herverdelen?” Ze nam trouwens ook een vluchteling in huis die als homo in een asielzoekerscentrum geen leven had. Ooit beschreef ze Amsterdam als ‘verwijfd, extreem-links, geïslamiseerd, crimineel grafgat’. Toen Baudet haar aanbood hier lijsttrekker te worden, greep ze die kans.

Nu is Nanninga dus politicus. In Amsterdam is de VVD meer dan elders een middenpartij. Echt rechts en populistisch heeft hier nooit serieus meegedaan. En dus ligt er ruimte op rechts. Nanninga moet die namens Forum voor Democratie gaan innemen.

Uiteraard wordt ze aangevallen op wat ze vroeger schreef. Maar ze laat het onaangedaan van zich afglijden, deze eerste debatavond in De Balie. “Amsterdammers zijn volwassen genoeg”, zegt ze, “om het verschil te zien tussen een columnist en een politicus.”

De verkiezingen zijn nog ver weg, maar Nanninga lijkt een duidelijke lijn gekozen te hebben. Een dag eerder, in het tv-programma ‘Business Class’ van Harry Mens had ze het al uitgelegd: ze wil een ‘redelijk en constructief geluid’ laten horen. “Dat is wat wij in deze campagne aan de kiezers willen overbrengen.”

Op Baudet-achtige teksten laat Nanninga zich niet betrappen. Bij haar niets over de ‘homeopathische verdunning’ van de Nederlandse waarden

Op Baudet-achtige teksten laat Nanninga zich niet betrappen. Bij haar niets over de ‘homeopathische verdunning’ van de Nederlandse waarden door de komst van buitenlanders, bij haar niets over de wens dat Europa cultureel gezien ‘dominant blank’ moet blijven. “Gewone moslims zijn hier welkom, die horen bij ons”, zegt ze. En in één adem: “Maar de radicale islam niet”. Even later zo’n zelfde tweeledige bewering: “Het gaat goed op het ­gebied van integratie. Maar waar het misgaat, gaat het goed mis.”

Tegen de gevestigde orde of niet, Nanninga straalt uit: met ons valt samen te werken. Maar in de eerste debatten keren de andere lijsttrekkers zich tegen haar. Het woord racisme valt, er wordt verwezen naar een tweet van nummer twee op haar kandidatenlijst, Yernaz Ramautarsing: over ‘etnische Nederlanders’ die dreigen uit te sterven door de massa-immigratie. “Is dat het niveau van dit debat? ‘Iemand op jouw lijst heeft een keer iets raars gezegd’?” meesmuilt Nanninga eerst. En later: “Begint u daar nou wéér over?”

Halverwege de maand verschijnen de eerste peilingen. Landelijk is FvD sinds de Kamer­verkiezingen gestaag gegroeid, van twee zetels in de Kamer tot twaalf à vijftien volgens de peilingen nu. Het lijkt of de partij die lande­lijke winst in Amsterdam alleen maar hoeft te verzilveren: ze staat op drie raadszetels. Dat heeft ze volgens de peilers vooral te danken aan mensen die vier jaar geleden niet kwamen opdagen of stemden op een partij die toen ­de raad niet haalde. De ruimte op rechts raakt gevuld.