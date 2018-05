Wat deed Frauke Petry in Rusland? En wie betaalde de reis?

Dat deed ze samen met Marcus Pretzell, die voor de AfD in het europarlement zat en enkele maanden later AfD-fractievoorzitter in Noordrijn-Westfalen werd. Beiden hebben de partij inmiddels verlaten. Ook Julian Flask vloog mee, landelijk bestuurslid van de AfD.

Pretzell en Flask vertelden dat aan de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kosten van de trip: 25 duizend euro, betaald vanuit Russische zijde, aldus Pretzell en Flask. De drie kwamen op uitnodiging van het Moskouse stadsbestuur en troffen naast regionale politici ook leden van de Russische regering. Wie precies betaalde, is onbekend.

Illegaal

De AfD staat bekend om haar pro-Russische houding, bijvoorbeeld als het om sancties gaat vanwege de Krim-annexatie, of over de houding tegenover Poetin. Al eerder reisden AfD-prominenten (onder wie de huidige landelijke fractievoorzitter Alexander Gauland en, alweer, Marcus Pretzell) naar Rusland om daar politici te ontmoeten.

De reis van vorig jaar kan de partij lelijk opbreken. De door Rusland gecharterde vlucht geldt mogelijk als een illegale partijdonatie uit het buitenland. De Afd-politici hebben de reis niet gemeld bij hun parlementen of bij het partijbestuur. Dat had wel gemoeten als ze in hun hoedanigheid als partijleden daarheen reisden. Volgens Pretzell reisden ze niet in opdracht van de partij.

Parlementslid Omid Nouripour (Groenen), lid van de parlementaire commissie buitenlandse zaken, zegt dat het bekend is dat Rusland rechtspopulisten in heel Europa ondersteunt. Dat zo'n connectie nu ook met de AfD kan worden aangetoond, noemde hij 'fataal en schokkend'. "Daarmee is de AfD de lange arm van Poetin in het Duitse parlement."