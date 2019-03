Washington ziet de EU weer voor vol aan: hoogste diplomatieke status in ere hersteld

Of het een stomme fout is geweest, een onachtzaamheid of een echt zo bedoelde schoffering, dat weten we niet. Maar sinds vandaag geniet de Europese Unie weer de hoogste diplomatieke status in Washington, gelijk aan die van bevriende landen. Begin dit jaar ontstond daarover een klein relletje, toen bleek dat de Amerikaanse regering die status voor de EU een stapje had verlaagd, naar het niveau van doodgewone internationale organisaties.

Wat nog het ergste was: Brussel was daarvan niet op de hoogte gesteld. De degradatie bleek bij de uitvaartplechtigheden voor de overleden oud-president George H.W. Bush - een nogal gênante situatie.

Sinds Donald Trump het Witte Huis bewoont, zijn de verhoudingen met de EU snel verslechterd. Trump noemde de EU op zeker moment zelfs een ‘vijand’, op handelsgebied ‘erger dan China’. De diplomatieke straf werd echter nimmer toegelicht.

Vandaag verspreidde de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland, een verklaring die bijkans geparfumeerd was, zo lovend was hij over de EU. Hij maakte bekend dat de hoogste diplomatieke status ‘met onmiddellijke ingang’ weer in ere was hersteld. Sondland noemt de EU ‘een unieke, belangrijke organisatie, en een van Amerika’s meest gewaardeerde partners bij het verzekeren van wereldwijde veiligheid en welvaart’.

Ook nu geen woord over de reden van de eerdere maatregel.

