Washington Post: Trump hield details over ontmoeting met Poetin geheim voor eigen kabinetsleden

Na een ontmoeting van Trump en Poetin in 2017 in Hamburg, waarbij ook de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson aanwezig was, ontdekten Amerikaanse overheidsmedewerkers dat Trump het verloop van het gesprek geheim wilde houden. Toen een adviseur van het Witte Huis en een hooggeplaatste medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken informatie opvroegen bij de tolk ter aanvulling op notities die Tillerson had gedeeld, kregen zij nul op het rekest.

Lees verder na de advertentie

Het is overigens niet de enige ontmoeting tussen Trump en Poetin waarvan geen gedetailleerd verslag is bijgehouden. Volgens de Washington Post zijn er van zeker vijf interacties tussen de twee staatshoofden in de afgelopen twee jaar geen gedetailleerde verslagen beschikbaar, zelfs niet in de vorm van geheime documenten.

Trumps aanpak staat haaks op die van zijn voorgangers, die juist vertrouwden op hun medewerkers om getuige te zijn van de ontmoetingen en uitgebreide notities te nemen die nadien met andere regeringsmedewerkers en departementen gedeeld werden.