Warm bad voor Macron bij thuiswedstrijd in Straatsburg

"Dit parlement heeft lang gewacht op een pro-Europese Franse president zoals u", prees fractieleider Manfred Weber van de christen-democraten hem na diens speech. "Het echte Frankrijk is terug", zei voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie.

Macrons toespraak was voor zijn doen kort (veertig minuten) en minder concreet dan velen hadden gehoopt. Het was een verkorte, iets bescheidener versie van de lange speech die hij vorig jaar september gaf voor de Parijse Sorbonne-universiteit, vier maanden na zijn verkiezingswinst.

De Franse president was de vierde in de serie regeringsleiders of staatshoofden die in Straatsburg hun visie geven op de toekomst van de EU. Óf, en zo ja wanneer premier Rutte hiervoor naar de Elzas afreist, is nog niet bekend - dit jaar in ieder geval niet.

Zelfzuchtig nationalisme Macron brak in een soort thuiswedstrijd, hij heeft enkele jaren in Straatsburg gestudeerd, een lans voor een energiek democratisch debat in de aanloop naar de Europese verkiezingen van volgend jaar mei. Verder waarschuwde hij voor een zelfzuchtig nationalisme en nam hij de illiberale tendensen van de laatste tijd op de korrel, zonder daarbij de Hongaarse premier Orbán te noemen, zelfverklaard voorstander van een illiberale democratie. "Geconfronteerd met autoritarisme moet het antwoord niet zijn: autoritaire democratie, maar de autoriteit van de democratie", aldus Macron. De Europese Unie moet volgens hem dienen als dijkbewaking in een chaotische en instabiele wereld.