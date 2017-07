Wandelprotest voedt hoop bij Turken

Met een voldaan gezicht kijkt Sehriban Icen uit over het lange lint van marcherende mensen. Velen dragen witte petjes en T-shirts met daarop het woord ‘Rechtvaardigheid’ (Adalet). Langs de kant delen supporters waterflesjes uit. De zon brandt genadeloos. Maar de 50-jarige onderwijzeres laat zich niet uit het veld slaan. “Voor deze mars begon zag ik het niet meer zitten met Turkije”, zegt ze. “Nu heb ik weer hoop.”

Van Ankara naar Istanbul ging de Mars der Rechtvaardigheid, 450 kilometer lang. Icen, in gezelschap van echtgenoot en twee volwassen kinderen, liep steeds stukjes. Tienduizenden volgden haar voorbeeld. Vandaag werd de mars op het Aziatische deel van Istanbul afgesloten met een rally. Volgens schattingen kwamen daarbij meer dan een miljoen mensen opdagen. Het betekent het voorlopig einde van wat in enkele weken uitgroeide tot de grootste verzetsbeweging tegen het bewind van president Recep Tayyip Erdogan sinds jaren.

Daarmee rijst de vraag hoe het nu verder moet. Zal initiatiefnemer Kemal Kilicdaroglu, tevens leider van de parlementaire oppositie, erin slagen het momentum vast te houden? “Laten we eerst vaststellen dat onze beweging een enorme impact heeft gehad”, zei de 68-jarige Kilicdaroglu zaterdag in de sobere camper waarin hij tussen de middag placht te rusten. “Mensen waren bang om zich uit te spreken, daar heeft deze mars verandering in gebracht.”

Dit keer besloot de altijd wat kleurloze Kilicdaroglu dat het genoeg was. Op 15 juni, een dag na de veroordeling van Berberoglu, trok hij zijn sportschoenen aan en ging vanuit Ankara op weg. Bestemming : de gevangenis waar zijn partijgenoot vastzit in de Istanbulse wijk Maltepe. Met zo’n 25 kilometer per dag ging het voort.

Detenties van parlementariërs, maar ook van academici en journalisten zijn in het huidige Turkije aan de orde van de dag. Helemaal sinds de mislukte coup tegen president Erdogan van een jaar geleden. Vooral aanhangers van de Gülenbeweging zijn sindsdien doelwit van diens wraak. Volgens de regering had deze religieuze broederschap de hand in de staatsgreeppoging, waarbij meer dan 250 burgers het leven lieten. Maar ook allerlei linkse en liberale opposanten werden opgepakt, vaak zonder dat duidelijk is waarom.

Risico van escalatie

Steeds waren er speculaties dat Erdogan zou ingrijpen en de mars zou stoppen. Maar Jean-François Pérouse, co-auteur van een onlangs verschenen biografie over de president, heeft daar nooit in geloofd. “Erdogans positie is veel zwakker dan we in Europa geneigd zijn te denken. Daarbij is het risico van escalatie enorm.” Gekozen werd voor doodzwijgen en waar mogelijk in diskrediet brengen. Grote Turkse (staats)media berichtten niet tot nauwelijks over de mars. Ministers spraken er laatdunkend over (‘saai’, ‘overbodig’).

Wel zorgde de overheid voor bescherming. Uit vrees voor aanslagen stonden er steeds honderden politieagenten langs het parcours. Waterkanonnen en oproerpolitie waren altijd vlakbij.

Kilicdaroglu is vastbesloten met zijn acties door te gaan. Ook nu de mars ten einde is. “We zullen de regering scherp in de gaten blijven houden”, zegt hij. “En we blijven actie voeren, in het parlement en daarbuiten.” Kilicdaroglu’s partij had voorheen een wat elitair imago, maar dat is door de mars veranderd.

Net als Kilicdaroglu zelf lijkt de CHP klaar voor een tweede politiek leven. Ook de supporters van Erdogan lijken daarvan doordrongen. Gedurende de rally van Kilicdaroglu hield de grote pro-AKP zender A-Haber het publiek kalm met een oude speech van de president.