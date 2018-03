Waarom Trump juist een zegen is voor links Amerika

Sociale en linkse Amerikanen kruipen het liefst onder een heel grote steen. Ze komen er pas onder vandaan als iemand ze monter komt wekken: ‘Hij is weg.’ Voor Democraten zijn het barre tijden. Maar hoe kijkt Amerika over tien jaar terug op de stormachtige jaren van Donald Trump? Zullen Democraten dan nog steeds tot de conclusie komen dat Trump een ramp was voor mens en wereld? Dat is allerminst zeker. Zo’n sombere voorspelling miskent wat al jaren gaande is in de Amerikaanse samenleving: steeds meer Amerikanen willen dat hun land progressiever en socialer wordt.

Lees verder na de advertentie

Mijn voorspelling: in 2028 stellen we vast dat Trump deze omwenteling onbedoeld heeft versneld: rechts Trumpisme als het linkse kantelpunt waar progressieven in de VS al zo lang vergeefs op hopen. Geinig scenario!

Dan moeten de Democraten wel van hun Trumpnachtmerrie leren. De bejaarde smaakmakers van de partij - afgevaardigde Nancy Pelosi (78 jaar) en senator Chuck Schumer (67) en de Clintons: Hillary (70), Bill (71) - moeten verdwijnen, en frisse veertigers moeten eindelijk een kans krijgen. Dan kan de politieke hellegang van de Trumpjaren het begin worden van een nieuwe dageraad. Wie weet, zeggen de Democraten in 2028: “Donald Trump? Vreselijke man! Maar achteraf is het ’t beste wat ons kon overkomen.”

Trump geeft boze burgers volop munitie en inspiratie

De partij van Reagan, Bush en Trump bepaalt al tientallen jaren de politieke agenda. De Republikeinen zijn: tegen homohuwelijk, duurzaam milieubeleid, publieke, ‘socialistische’ gezondheidszorg en een ‘verkwistende’ verzorgingsstaat naar Europees model. Ze zijn voor doodstraf, soepele wapenwetten, lage belasting voor de rijken, afbraak van tal van overheidsdiensten en harde aanpak van immigratie. De zorgen van vrouwen en slachtoffers van wapengeweld bungelen kansloos onderaan de politieke agenda.

De Democratische wensenlijst is amper relevant. Vraag maar aan Hillary Clinton die in 2016 met al haar politieke ervaring niet tegen de Trumplawaaimachine op kon. Ze was als een verliezende voetbaltrainer die na 90 hopeloze minuten mistroostig concludeert: “We zijn vandaag niet aan voetballen toegekomen.” Hillary probeerde vergeefs háár onderwerpen te agenderen. Trump zorgde er op geniale wijze voor dat ze niet aan de bal kwam. Hoe treurig kan het zijn? Trumps zelfverzekerde lefstrategie vermorzelde haar falende campagne.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

© EPA

In de #MeToo-protesten (tegen seksueel misbruik) en #NeverAgain-beweging (voor strengere wapenwetten) zien we de contouren van een nieuw Amerika. Trump geeft boze burgers volop munitie en inspiratie. Het is ook geen partijpolitieke strijd tussen Republikeinen en Democraten. Integendeel. Dit komt onstuitbaar van onderop.

De cultuurclash die we nu zien rond #MeToo en #NeverAgain is fascinerend en een voorbode van wat gaat komen. De demonstranten zijn geen naïeve wereldverbeteraars en eisen ook geen radicale omverwerping van de macht. Hun boodschap is niet links of rechts. De scholieren willen zonder doodsangst naar school kunnen. Is dat te veel gevraagd? De Facebookgeneratie slaat terug. En de #MeToo-vrouwen zeggen: “Is het heel extreem dat we eisen dat machtige mannen zich niet langer ongezien en ongestraft aan ons vergrijpen?” Er is een snel groeiende lijst van betrapte en bestrafte politici, zakenmannen en prominenten uit de film- en tv-wereld. Geen hemelbestormende feministische tsunami dus, maar vrouwen van alle politieke kleuren die bevlogen en beslist zeggen: Genoeg.

Vergeet niet: Trump is tijdelijk en verdwijnt

Dit is cruciaal: Voor het eerst sinds heel lange tijd (jaren zestig, Love & Peace, anti-Vietnam) zien we buiten de politiek een veerkrachtige beweging van onderop die gevestigde belangen keihard aanvalt. Hoeveel seksueel misbruikers wachten in angst en beven op hun ontmaskering?

Wapens Er is ook een omslag rond vuurwapengeweld. Wat altijd onmogelijk was, kan nu ineens wel: Republikeinse gouverneurs en Congresleden die pleiten voor strengere wapenwetten. De studenten hebben invloedrijke bondgenoten. Grote bedrijven als Avis en Hertz, verzekeraar MetLife, winkelketen WalMart, vliegmaatschappijen Delta en United doen wat langs de gewone wetgevende weg onbespreekbaar en onhaalbaar was: geen of minder verkoop van de zwaarste halfautomatische geweren, hogere minimumleeftijd voor wapenkopers, geen korting voor de wapenlobbyisten van de National Rifle Association. Na elke gruwelijke schietpartij in de VS was er altijd deze verlammende routine: de schok, veel tranen, boosheid, de rituele politieke prevelementen en daarna… stilte. Dat is nu anders. De Republikeinen en hun wapenlobby zitten ineens in de verdediging. Dat is uniek. Elke dag vallen in de VS tweehonderd gewonden en tachtig doden (dertig vuurwapenmoorden, vijftig zelfmoorden). Steeds meer Amerikanen weigeren dat te accepteren als een van God gegeven wetmatigheid. Oh, en over God gesproken: Amerika ontkerkelijkt in rap tempo. Volgens opiniepeiler Gallup rekenen jaarlijks minder burgers zich tot een godsdienst. Religie was het cement van de oppermachtige rechts-republikeinse kongsi. Die vanzelfsprekendheid verkruimelt. Kiezers van de oude stempel (babyboomers en bejaarden) verdwijnen. Nieuwe kiezers (millennials en hun jongere opvolgers) doen het zónder die ouderwetse ideologie maar mét moderne idealen. Ze vormen al snel de grootste groep kiezers. Het is een onomkeerbare ontwikkeling. Vergeet niet: Trump is tijdelijk en verdwijnt. Deze ingrijpende maatschappelijke trends zijn permanent. De tijd werkt in het nadeel van de Republikeinen. Ze spelen de baas over het Amerika van de vorige eeuw. De strijdkreet van Trump Let’s make America Great Again gaat over een land dat niet meer bestaat en ook niet terugkomt. Alle politieke decibellen ter rechterzijde kunnen niet verhullen dat het land al lang in de 21ste eeuw is aangeland. Hoe langer de Republikeinen dit ijzerenheinig ontkennen, hoe harder de klap straks aankomt. Op een ochtend kijken ze op de kalender: inderdaad, 21ste eeuw. Oeps… Toeterend rijdt straks de jonge, gekleurde stoet voorbij: bye, bye! In 2000 zag je het gebeuren. De Republikeinen reden hooghartig de afslag naar de 21ste eeuw voorbij. De partij is te blank, houdt geen rekening met immigranten, ontkent het klimaatprobleem, verliest contact met jongeren en minderheden. Alsof de gloriedagen van het Reagantijdperk niet voorbij zijn.