Waarom Rutte ‘Caroliene!’ riep toen hij zijn tekst vergat

Mark Rutte, premier en VVD-leider, valt stil. Tegenover hem staat PvdA-leider Lodewijk Asscher, zijn voormalige vicepremier maar nu zijn tegenstander in het live-debat op NPO1. Rutte zoekt koortsachtig naar het tweede voorbeeld dat hij wil noemen en kijkt dan zoekend om zich heen. Caroliene!! Waar zit je?

Caroliene Hermans is de politiek adviseur van de premier. ‘De PA van Rutte’, in het Binnenhofjargon. Sinds 2017 wijkt ze niet van zijn zijde. Ongetwijfeld zat ze die avond in het publiek. Ze weet alles van hem, geeft hem politiek advies, helpt bij de voorbereiding op debatten en kan hem als het moet onbevreesd kritiek geven.

Politiek adviseurs zijn onmisbaar voor een minister of staatssecretaris. Ze fungeren als politieke antenne, onderhouden de contacten met de fracties in Tweede en Eerste Kamer en de regio-afdelingen van de partij en knappen de rotklusjes op. Ze vormen de toegangspoort voor de buitenwereld, lobbyen bij gevoelige dossiers, weten vaak meer dan woordvoerders of partijvoorlichters. Ze zorgen, kortom, dat een bewindspersoon zich kan concentreren op hoofdzaken.

De meeste, vaak jonge, PA's komen niet zomaar ergens vandaan. Ze kennen het klappen van de zweep. In het geval van de VVD zijn ze gescout door een partijcommissie, die ook de selectie van Kamerleden verzorgt. Hun politieke antenne is gescherpt in eerdere functies als woordvoerder van de fractie, of assistent van een wethouder.

Politiek nest

Jonge dertiger Caroliene Hermans groeide op in een politiek nest. Ze is de dochter van VVD-coryfee Loek Hermans, de koning van het old boys network die in de herfst van een rijke politieke carrière struikelde over een van zijn vele commissariaten. Hij trad in 2015 af als voorzitter van de senaatsfractie. Haar voorganger als PA van Rutte is haar oudere zus Sophie, die in 2017 de overstap maakte naar het Kamerlidmaatschap. Ook zij geldt als een groot politiek talent, VVD-leden noemden haar onlangs in een NRC-enquete als een van de beloftes voor het VVD-leiderschap, na fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

Is het niet vreemd dat Rutte, voor wie Loek Hermans lange tijd een vertrouwenspersoon was, zo leunt op de familie Hermans? VVD-prominenten hebben eerder in media de kunde, betrouwbaarheid en integriteit van de zussen Hermans geroemd. Voor de premier is het belangrijk dat zijn PA de politieke stemming haarfijn aanvoelt en hem de waarheid durft te zeggen. Rutte daarover in het AD in 2017: “Je hebt niets aan een politiek adviseur die je naar de mond praat en zegt: dat heb je weer geniaal gedaan. Ik heb wat aan iemand die zegt: dit ging echt niet goed, of, dit moeten we beter voorbereiden. Het (de zussen Hermans) zijn allebei vrouwen die recht door de voordeur adviezen binnenbrengen.”