Waarom provincies inzetten op zware screening van nieuwe bestuurders

Deugt hun cv? Hebben ze in het verleden rare uitspraken gedaan? Zijn ze verbonden aan bedrijven waarmee ook de provincie zaken doet? Een rondgang van Trouw langs de provincies laat zien dat provincies deze keer veel zwaarder inzetten op een goede screening van toekomstige bestuurders in de colleges van Gedeputeerde Staten.

Om politieke ongelukken te voorkomen. Inmiddels elf provincies handelen dit onderzoek niet zelf af, maar besteden dit uit aan een extern bureau. Zeven provincies deden dat vier jaar geleden ook al.

Er is één provincie die de professionaliseringsslag nog niet heeft gemaakt, en dat is Utrecht. Vier jaar geleden nam de commissaris van de koning deze taak in zijn eentje op zich, deze keer opnieuw.

Over het algemeen hebben de provincies hun screening dus behoorlijk opgeschaald, vooral na een brief van minister Ollongren van binnenlandse zaken van maart dit jaar, en een ‘handleiding basisscan integriteit’ die zij meestuurde. Volgens haar zijn politici ‘meer dan voorheen’ kwetsbaar als gevolg van de snelheid van sociale media en wat zij noemt de ‘maatschappelijke acceptatiegrenzen’.

Daarom moet er wat Ollongren betreft meer werk gemaakt worden van het signaleren van integriteitsrisico’s, hoewel dat weer niet mag doorslaan in ‘integritis’ of ‘integritisme’: het te angstig opereren door bestuurders onder druk van de publieke opinie. Het is vooral de kandidaat zelf die op de risico’s moet letten, maar ook zijn of haar politieke partij én het bestuur dragen verantwoordelijkheid.

Momentopname

Volgens Ollongren heeft de inschakeling van een extern bureau de voorkeur, al sluit zij intern onderzoek niet uit. “Een scan door experts van buiten is aan te bevelen”, zegt Hans Groot. Hij is de drijvende kracht achter het Steunpunt integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers en adviseert in deze functie lokale en provinciale bestuurders. “De externe screening is heel veel beter dan de sigaar bij de haard, maar ze moet ook niet overschat worden. Een screening is een momentopname, en doet geen voorspelling over ongewenst gedrag dat in de toekomst kan plaatsvinden. Het is dus geen wasstraat waaruit alleen maar ‘schone’ bestuurders tevoorschijn komen.”

Veel beter is het als de organisatie bewust is van kwetsbaar gedrag. Bestuurders en politici zouden regelmatig met elkaar moeten bespreken welk gedrag acceptabel is, en welk niet.