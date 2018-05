Waarom president Mattarella weigerde zijn volk uit te leveren

President Sergio Mattarella maakt met zijn nogal zachte stem en zilvergrijze haren de indruk een milde man te zijn. Zolang de politieke zaken min of meer op rolletjes lopen - voor Italiaanse begrippen dan - doet hij weinig anders dan lintjes knippen en mooie speeches houden bij herdenkingen. Maar als de politieke situatie ontspoort, wordt duidelijk dat Mattarella veel meer is dan een ceremonieel figuur in een wonderschoon paleis. Dan moet hij de zaken krachtig in goede banen leiden.

Het is de taak van de president om de Italianen en de nationale eenheid van Italië te beschermen en volgens Mattarella is dat wat hij zondag heeft gedaan, toen hij zijn veto uitsprak over de beoogde eurosceptische minister van financiën.

IJzeren ruggegraat

Toen Sergio Mattarella (76) in 2015 door het parlement tot president werd gekozen, vertelden mensen die de linkse politicus uit Palermo goed kennen dat hij onwrikbaar is en een ijzeren ruggegraat heeft. Die kant van hem komt nu - vermoedelijk tegen zijn zin - naar buiten: toen de president op televisie uitlegde waarom hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan, was aan zijn gezicht te zien dat hij zwaar geïrriteerd was.

Mattarella is niet de eerste die een beoogd minister afwijst

Want met zijn veto is zijn land in een ongekende politieke crisis terechtgekomen. Kenners van de Italiaanse grondwet vinden dat Mattarella niets heeft gedaan wat niet mocht. De regels bepalen dat de president de premier benoemt en, op voorstel van de premier, de ministers. Dus: de premier doet voorstellen, de president zegt sì of no. Wanneer hij (er is nog nooit een vrouwelijke president geweest) van oordeel is dat de belangen van de Italianen worden geschaad, heeft hij het recht om ministers af te wijzen. Hij is geen willoze notaris, die klakkeloos goedkeurt wat anderen hem opdragen. En dat had hij de leiders van de Lega en de Vijfsterrenbeweging vorige week ook verteld, toen hij liet weten dat hij de beoogde minister van financiën niet zag zitten.

Mattarella is niet de eerste die een beoogd minister afwijst. In 1994 wilde de toenmalige premier, Silvio Berlusconi, dat een van zijn advocaten minister van justitie werd. Dat ging niet door. En ook toen Berlusconi in 2001 een Lega-kopstuk naar voren schoof als minister van justitie stak de toenmalige president daar een stokje voor. En Nicola Gratteri, een bekende anti-maffia-aanklager, werd geen minister van justitie, ook al wilde premier Matteo Renzi dat in 2014 wel. Die afwijzingen sijpelden via lekken naar de pers. Uniek is deze keer dat alles openlijk gebeurt.