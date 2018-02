Waarom ministers van financiën vaak zo populair zijn

Het is maar een verhaaltje op de zondagochtend, maar toch, wat is de kracht ervan?

Lees verder na de advertentie

Een. Een belangrijk kenmerk van onze tijd is dat we het gevoel hebben dat overheden en ministers niet meer in control zijn. Denk aan immigratie, aan opwarming, aan drugscrimina- teit. Hoekstra straalt uit wel in control te zijn. Nee is nee en ja is ja.

Twee. Hoekstra is een beetje de anti-politicus, die al die geld opeisende vakministers onder de duim moet houden - in z’n eentje nog wel. Hij begint ook over de ‘lange termijn’ - dat bevestigt dat beeld. Politici zijn van de korte termijn, vinden we. Behalve blijkbaar deze minister van financiën.

Drie. Hij zit er daarmee ook voor ons - het zijn niet de centen van de politiek, maar van hardwerkende Nederlanders, zegt hij. Hij is zo de minister die ons beschermt tegen politici die te makkelijk ons geld uitgeven.

In control, eigenlijk geen echte politicus, die onze belangen beschermt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen: het zijn de kenmerken van vrijwel al zijn voorgangers - daarom zijn ministers van financiën vaak zo populair.

Hans de Bruijn is bestuurskundige en debatspecialist. Wekelijks analyseert hij de sturende taal van politici. Lees hier meer afleveringen van de rubriek.