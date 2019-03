Waarom Mark Rutte slijtplekken op z’n campagne-gympies heeft

De VVD is de grootste partij van Nederland en Mark Rutte zit sinds 2010 in het Torentje. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart zal dáár niets aan veranderen. Maar de partij komt in deze coalitie niet uit de verf. Voorheen ijzersterke troeven van de regeringspartij vertonen slijtplekken. VVD’ers zien het zelf maar al te goed. “We moeten de winkel verbouwen terwijl hij open blijft”, zei VVD-coryfee en lijsttrekker voor de Eerste Kamer Annemarie Jorritsma op het partijcongres in november. Zijn de succesfactoren van de VVD ook haar achilleshiel?

Het pensioenakkoord krijgt Rutte in de herfst niet vlot getrokken, als hij op het laatst aanschuift bij de vakbonden en werkgevers. De FNV dreigt met stakingen. Ook slaat het kabinet waarschuwingen in de wind dat de verhoging van de energiebelasting verkeerd berekend én beroerd getimed is, zo vlak voor de aankondiging van de klimaatplannen die grote offers zullen vragen. Het maakt de premier meer dan ooit een mikpunt van onvrede onder grote groepen kiezers.

Het zet de VVD neer als een partij die miljarden overheeft voor de megaconcerns, die daar zelf hun neus voor ophalen. En dat in een periode dat leraren, agenten en zorgpersoneel de straat opgaan uit protest tegen de achterblijvende lonen in de publieke sector. De economie groeit, net als de koopkracht, maar het kabinet slaagt er toch niet in om burgers het gevoel te geven dat iedereen profiteert.

Toch laat zijn politieke antenne Rutte het afgelopen jaar een paar keer in de steek. Vriend en vijand zien met verbazing hoe Rutte zich in de afschaffing van de dividendbelasting vastbijt als een dobermann in een bot. Hij ‘vergeet’ de memo’s over het gewraakte plan, en komt uiteindelijk bij zinnen als bestuursvoorzitter Paul Polman hem laat weten dat het hoofdkantoor van Unilever niet naar Rotterdam komt.

Met Rutte als leider weet de partij meermalen de premierbonus te verzilveren. In zijn derde kabinet werkt hij met meer partijen dan ooit, en hij is de bindende factor. Zoals Lodewijk Asscher, vicepremier in zijn tweede kabinet, het zei: “Rutte is in staat een grap te maken die CDA, D66 én ChristenUnie leuk vinden.”

Hij is hard op weg de langstzittende liberale premier te worden, met nog geen jaar te gaan tot hij zijn grote voorbeeld Thorbecke heeft ingehaald. Mark Rutte maakte van de VVD een succesvolle regeringspartij. Van alle doeners die de VVD in deze verkiezingscampagne met Delftsblauwe vaasjes in het zonnetje zet, is Rutte de ‘opperdoener’. Een teamspeler en een Macher, die na zoveel jaren regeringsmacht nog steeds vol enthousiasme op zijn campagne-gympies de polder intrekt.

Het klimaat

Die energiebelasting moet weer naar beneden, beseffen Rutte en zijn minister Eric Wiebes van economisiche zaken. Ook kiest de coalitie voor een eerlijker verdeling tussen burgers en bedrijven. Rutte weet: het succes van dit kabinet hangt voor een groot deel af van de uitvoering van het klimaatakkoord. Bij de presentatie van de doorrekening van de plannen afgelopen woensdag blijkt nog maar eens hoe zwaar die taak is. Het toverwoord is draagvlak.

Rutte heeft als geen ander gezien hoe snel het draagvlak waarmee zijn ploeg zo energiek begon (‘het groenste regeerakkoord ooit’) kan eroderen. Niet alleen van buitenaf – de angst voor dure warmtepompen of het verlies van de bal gehakt – maar ook van binnenuit. CDA-leider Sybrand Buma die oppert de gele hesjes aan de klimaattafels te zetten om zo een dreigende ‘klimaatrevolte’ te bezweren. De pas-uit-het-ei-gekropen D66-fractievoorzitter Rob Jetten die de groene druk juist opvoert. Voor D66 zijn de klimaatmaatregelen het fundament van haar regeringsdeelname.

Mark Rutte in Groningen op verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. © Kees van de Veen

Niet voor niets pleit Rutte afgelopen weken voor meer ontspanning in het klimaatdebat. “Niet alle maatregelen hoeven tegelijk.” De realiteit is dat de VVD zó ambitieus begonnen is, met partijprominenten Ed Nijpels als voorzitter van de klimaattafels en minister Wiebes in de klimaatvoorhoede, dat het lastig is de geest nu weer terug in de fles te krijgen. Rond Prinsjesdag noemt Rutte de energietransitie nog “een van de grootste transformaties die Nederland heeft doorgemaakt, misschien wel vergelijkbaar met de wederopbouw na de oorlog”.

De VVD kan dus maar één kant op en dat is vooruit. Ondertussen is de druk op de rechterflank groter dan ooit, van de klimaatontkenners van Forum voor Democratie (‘1000 miljard verspilling’) en de PVV (‘Energieoplichters’). De enorme inspanning voor CO2-reductie valt zeker niet bij alle liberale kiezers goed. In Rutte’s eigen woorden: de VVD zal altijd de ‘vroem-vroempartij’ blijven, wars van overheidsbetutteling.

Maar hij weet dat hij compromissen moet sluiten. Dus ziet Jesse Klaver van GroenLinks deze week tot zijn verbazing dat er tóch een CO2-belasting voor bedrijven komt. Hoe die eruit gaat zien, is nog niet helder; het zal veel ondernemers en het grote bedrijfsleven opnieuw kopzorgen geven. Tel daarbij op het eerdere ongemak van VVD’ers over zaken als het ‘belerende’ gezondheidsoffensief van staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) en het zal niet verbazen dat er kiezers weglopen naar de rechterflank.