Waarom Israël juist nu Amerika aanzet tot hard optreden tegen Iran

De Israëlische premier Netanyahu beschuldigde Iran er maandag van stiekem te werken aan de ontwikkeling van kernwapens. Dat zou betekenen dat Iran daarmee de nucleaire deal met de VS, Rusland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland heeft geschonden.

Netanyahu hoopt dat zijn onthulling president Trump ertoe beweegt het nucleaire akkoord niet te verlengen en sancties instelt tegen Iran. Trump liet gisteren naar aanleiding van Netanyahu’s speech weten dat er een onacceptabele situatie is ontstaan. De nucleaire deal moet worden aangescherpt, en zo niet, dan in zijn geheel verworpen.

Israël is niet het enige land dat fel tegen het nucleaire akkoord is. Ook Saudi-Arabië wil een einde aan de deal en probeert invloed uit te oefenen op Trump om de deal te verwerpen. De twee landen willen Teheran compleet isoleren en sturen erop aan dat Amerika weer sancties instelt, ook al zegt de atoomwaakhond IAEA dat Iran zich keurig houdt aan de nucleaire afspraken.

Daarnaast stelt Israël zich militair steeds agressiever op tegenover Iran. Vorige maand bombardeerde het land een Iraanse basis in Syrië, waarbij minstens zes Iraanse militairen werden gedood.

Gunstig klimaat

Het politieke klimaat in Amerika is gunstig voor Israël en Saudi-Arabië. President Obama, die de nucleaire deal ondertekende, was niet gevoelig voor de bezwaren van Israël en de Golfstaten over het Amerikaanse Iranbeleid. Obama had mede daarom een moeizame relatie met Netanyahu, en ook met de Golfleiders. Maar met Trump aan het roer, en vooral de recente aanstellingen van de anti-Iraanse havik John Bolton als veiligheidsadviseur en Mike Pompeo als buitenlandminister, zien Israël en Saudi-Arabië hun kans schoon om Iran gezamenlijk aan te pakken.

Pompeo bezocht voorafgaand aan de presentatie van Netanyahu Israël en Saudi-Arabië om Iran te bespreken. Hij haalde daar hard uit naar Iran en noemde het een destabiliserende en kwaadaardige factor in het Midden-Oosten. Hij refereerde daarmee aan Irans aanwezigheid in Syrië en zijn steun aan de Libanees-sjiitische strijdgroep Hezbollah.

Israël en Saudi-Arabië hopen dat de Amerikanen het voortouw nemen in het conflict met Iran, want ze redden het niet op eigen kracht. Israël en Saudi-Arabië kunnen Iran bombarderen vanuit de lucht of met ballistische raketten, maar een echte oorlog met grondtroepen is fysiek bijna onmogelijk en ook bijzonder riskant. De twee landen kunnen dus alleen een vuist maken tegen Iran met Amerika erbij.