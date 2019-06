Waarom is het de SGP zoveel waard om Forum als rechtse bondgenoot binnen te halen?

Het had dinsdag een feestelijke dag moeten zijn voor de SGP, met de installatie van twee SGP-senatoren in de nieuwe Eerste Kamer. Als door een wonder heeft de kleine christelijke partij niet één maar twee zetels gekregen. Eén op eigen kracht en de andere met hulp van de nieuwe bondgenoot: Forum voor Democratie.

“Dankbaar en verwonderd” is fractievoorzitter Peter Schalk van de SGP over de restzetel die zijn partij kreeg, zodat hij nu samen met collega Diederik van Dijk door kan gaan. De SGP zocht zelf contact met Forum. “Het is een normale partij, wij sluiten niemand uit”, verklaart Schalk. Er is geen tegenprestatie geboden, zegt hij. “Wij hebben Forum niets te bieden. Alleen dat de zetel anders naar een linkse partij zou gaan, wat ze blijkbaar niet willen.”

De SGP is, tot nu toe, de enige politieke partij die al concrete zaken heeft gedaan met Forum. Dat is een weloverwogen stap. Al langer groeit er een politieke vriendschap tussen de twee rechts-conservatieve partijen. SGP-leider Kees van der Staaij ziet in Forum een partner in de Eerste Kamer, waar Forum nu de grootste is. “Samen kunnen we voorkomen dat het kabinetsbeleid verder naar links trekt, als Forum zich constructief opstelt”, zei Van der Staaij onlangs.

Had SGP-leider Kees van der Staaij dat risico ingecalculeerd, van gedoe met de ChristenUnie, toen hij ging praten met Forum? Senator Schalk spreekt van een ‘spannende periode’ voordat duidelijk werd of er een restzetel via Forum zou komen. “Op zaterdagavond na Hemelvaart zeiden Kees en ik tegen elkaar: het ligt nu in de goede handen van de goede God. We zien wat er maandag gebeurt.” Op maandag kozen de leden van de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. Eén stem van een Forum-Statenlid in Zuid-Holland ging naar de SGP. Precies genoeg voor de tweede zetel.

In de Provinciale Staten van Zuid-Holland lijkt een scheuring nabij van de – nu nog – gezamenlijke fractie van SGP/ChristenUnie, over de vraag of er wel of niet met Forum samen kan worden bestuurd. In het Europees parlement kwam het vorige week ook tot een breuk.

Er is wel meteen een probleem: de nieuwe vriendschap zorgt voor een breuk met een bestaande vriend van de SGP, de ChristenUnie. De keuze wel of niet samenwerken met Forum drijft de twee christelijke partijen uiteen. Ruzie is er niet, wel wegen die zich scheiden.

Filmpje

Minder voorspoedig verloopt de wens van de SGP om Forum een kans te geven mee te besturen in de provincies, waar Van der Staaij Forum graag ervaring had zien opdoen in constructief opstellen. Uitgerekend in Zuid-Holland is de formatie mislukt, en wel nadat de ChristenUnie/SGP-fractie er woensdag de stekker uittrok. Aanleiding voor het mislukken was het snoeiharde filmpje dat Thierry Baudet vlak voor de verkiezingen van een antisemitische website plukte en verspreidde, met als boodschap dat vluchtelingen de Europese vrouwen vermoorden en verkrachten.

Voor de SGP was dat filmpje geen breekpunt, voor de ChristenUnie wel. De top van die partij had er grote moeite mee. Van der Staaij wees na het mislukken van de Zuid-Hollandse formatie direct met de beschuldigende vinger naar de ChristenUnie. “Aan de SGP heeft het niet gelegen”, twitterde hij direct. “Een gemiste kans.”Zo’n sneer is zeldzaam en een teken aan de wand. Forum is een splijtzwam. Inhoudelijk groeien SGP en CU al langer uit elkaar. Vertrekkend senator Roel Kuiper van de CU zei onlangs dat hij het ‘bedenkelijk’ vindt “dat de SGP zich steeds vaker labelt als rechts”.

In het Europese parlement ging de breuk ook over samenwerken met Forum. SGP-europarlementariër Bas Belder stemde ‘van harte’ voor toetreding van Forum tot dezelfde fractie als waar CU/SGP in zitten, de rechts-conservatieven. Zijn CU-collega Peter van Dalen piekert niet over samenwerken met Forum. Hij stapte eruit.