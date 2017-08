Waarom in het Witte Huis zoveel ontslagen vallen

De amateurs

Officieel moest Anthony Scaramucci, de kersverse directeur communicatie van het Witte Huis, maandag aftreden omdat hij tegen een redacteur van The New Yorker had gescholden over zijn personeel en de toenmalige stafchef Reince Priebus (zie ook: De Republikeinen), daarbij uitdrukkingen gebruikend die op de Amerikaanse televisie en in kranten niet getolereerd worden.

Maar in feite was zijn fout een andere: praten met een journalist, denkend dat het onder ons is, zonder daarbij de magische woorden 'off the record' te gebruiken. Iedereen in de mediawereld weet dat - maar Scaramucci komt niet uit die wereld. Hij is een zakenman, die voor en na de campagne op televisie enthousiast de lof van de president zong. Bij Trump wekte dat kennelijk het vertrouwen dat hij de Amerikanen zou kunnen uitleggen hoe goed hij bezig is. Maar de nieuwe stafchef, John Kelly, dacht daar anders over.

Sean Spicer, de woordvoerder van Trump en voor en na de periode van Mike Dubke als directeur communicatie zelf belast met het beleid op dat gebied, vertrok met slaande deuren. Spicer was wel een ervaren voorlichter, voor de Republikeinse partij. Maar in feite was ook hij een beginneling als het erop aankwam het woord te voeren voor Donald Trump. Hij verloor bij de journalisten met wie hij moest werken al zijn krediet toen hij direct na de inauguratie op last van zijn baas beweerde dat de menigte die in Washington de plechtigheid bijwoonde, de grootste ooit was.