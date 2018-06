Waarom het akkoord tussen Trump en Kim koren op de molen is van China

De Chinese president Xi Jinping was niet op de top in Singapore, maar hij had zich geen betere uitkomst kunnen wensen. Peking is tevreden met de voorzichtige toezeggingen van Noord-Korea, maar vooral met de onverwachte Amerikaanse concessie om de militaire oefeningen met Zuid-Korea te stoppen. Daarmee komt het zwaartepunt in de regio weer wat meer bij China te liggen.

In aanloop naar de top was China beducht voor een te grote toenadering tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, die de machtsverhoudingen in de regio zou doen kantelen. Het Koreaanse schiereiland is sinds de jaren vijftig verdeeld tussen de Chinese en Amerikaanse invloedssfeer. Nu die twee elkaar in Oost-Azië steeds heviger beconcurreren, vormde de top in Singapore een geopolitiek mijnenveld.

Maar na afloop concludeerde China tevreden dat zijn zorg niet was uitgekomen: het akkoord tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was positief en hoopgevend, maar vooral symbolisch. Van een echte doorbraak in de Amerikaans-Noord-Koreaanse banden was geen sprake. Wel gaven de VS zelf wat van hun invloed in Zuid-Korea op.

Op de persconferentie na de top kondigde Trump aan de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea op te schorten, als genoegdoening voor Kims belofte om te denucleariseren. Veel Amerikaanse en vooral Zuid-Koreaanse politici konden hun oren niet geloven: de VS hadden gezegd geen concessies te zullen doen tot Noord-Korea daadwerkelijk zou ontwapenen. Maar nu gaf Trump een deel van de Amerikaanse machtsbasis uit handen in ruil voor wat vage voornemens.

De vage toezeggingen van Kim Jong-un in Singapore hebben Trumps gebrek aan drukmiddelen blootgelegd

Drukmiddelen Voor China, dat de Amerikaanse militairen in Zuid-Korea liever ziet vertrekken, klonk het als muziek in de oren. “De facto is hiermee het Chinese voorstel van ‘dubbele opschorting’ gerealiseerd”, reageerde Geng Shuang, woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken. “Ik kan alleen maar zeggen dat het Chinese voorstel inderdaad praktisch en redelijk is, en in lijn met de belangen van alle partijen.” China lanceerde een jaar geleden het idee om de militaire oefeningen op te schorten in ruil voor stopzetting van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma: de dubbele opschorting. Dat Trump dit plan nu ten uitvoer brengt, werd in de Chinese staatsmedia toegejuicht. De nationalistische staatskrant Global Times keek meteen al vooruit naar de volledige terugtrekking van de Amerikaanse militairen uit Zuid-Korea. Wat Trump precies van plan is, wordt misschien donderdag duidelijker, als de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo in de regio tekst en uitleg komt geven. Hij ontmoet eerst de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in Seoul, waarna hij naar China doorvliegt. In Peking zal hij erop aandringen de sancties tegen Noord-Korea aan te houden, zolang Kim zijn denuclearisatiebelofte niet heeft uitgevoerd. Maar in China werd al gezinspeeld op een verlichting van de sancties. Dat toont al dat Peking vanaf nu een grotere rol in de onderhandelingen met Noord-Korea zal opeisen. De vage toezeggingen van Kim Jong-un in Singapore hebben Trumps gebrek aan drukmiddelen blootgelegd. Xi daarentegen heeft zijn banden met Kim aangehaald, en leende zelfs Chinese vliegtuigen uit om hem naar Singapore over te vliegen. Nu zal hij niet nalaten om die toegenomen invloed uit te spelen.

