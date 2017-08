Waarom het aantreden van Macron de problemen in de eurozone kan oplossen

Ondanks tal van maatregelen sinds 2010 kan de eurozone een nieuwe crisis niet aan. De muntunie is onvoldoende slagvaardig en de onderliggende economieën zijn eerder uit elkaar, dan naar elkaar toe gegroeid. Dat stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een onderzoek dat het deed in opdracht van het kabinet. Toch zijn de adviseurs hoopvol: alle problemen lijken volgens hen opgelost te kunnen worden met het aantreden van de Franse president Macron.

Lees verder na de advertentie

De verkiezing van Macron zou wijzen 'op een veranderend politiek klimaat'

De AIV is één van de belangrijkste adviseurs van de regering op het terrein van buitenlands beleid. Het kabinet wilde van de raad weten hoe de muntunie versterkt zou kunnen worden. Bij voorkeur binnen het bestaande verdrag, dus zonder de noodzaak om via langdurige onderhandelingen nieuwe afspraken te maken tussen alle leden van de eurozone.

Hervormingen Zo somber als de AIV is over de mogelijkheid een nieuwe crisis te weerstaan, zo positief is zij over de kansen die er momenteel zijn om verregaande veranderingen door te voeren. De adviesraad stelt dat er - "ondanks alle 'euroneurosen' van de laatste jaren" - onder de bevolking van de eurolanden steeds meer steun is voor de euro. En steun om 'de munt een gewenst instrument van Europese integratie te laten zijn'. Volgens de raad - waar oud-politicus Jaap de Hoop Scheffer de voorzitter van is - is de golf van euroscepsis van de laatste jaren over haar hoogtepunt heen. Dat is snel gegaan. Wezen de Brexit en de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen nog op een stijgende populariteit van 'nationaal-populisme', volgens de adviseurs 'is dat tij binnen enkele maanden gekeerd'. Daarvoor verwijst de raad vooral naar de uitkomst van de verkiezingen in Frankrijk. De verkiezing van Macron zou wijzen 'op een veranderend politiek klimaat'. De AIV redeneert: Macron zou samen met Duitsland met allerlei nieuwe initiatieven kunnen komen, die "veel kunnen bijdragen aan een doorbreking van het 'Noord-Zuid-conflict' binnen de eurozone en aan de aanvaarding in Zuid-Europese lidstaten van de noodzaak van structurele economische hervormingen". Waar het kamp Frankrijk/Macron Zuid-Europa moet overtuigen dat hervormingen noodzakelijk zijn, ligt er voor Duitsland een taak om de Noord-Europese landen in beweging te krijgen. Daar moeten investeringsprogramma's worden opgezet, de binnenlandse vraag gestimuleerd worden en de loonontwikkeling aangejaagd.

Verregaande integratie Terugblikkend constateert de AIV echter dat er de afgelopen jaren van een dergelijke convergentie binnen de eurozone niets terecht is gekomen. "Na 2000 en de start van euro, en zeker na 2008, is er eerder sprake van divergentie dan van convergentie." Even later constateert de raad 'dat het in de praktijk niet goed mogelijk blijkt de noodzakelijke structurele hervormingen af te dwingen'. Toch bepleitten de adviseurs een verregaande integratie van de euro-lidstaten, onder meer via een eigen begroting voor de eurozone, de oprichting van een Europees Monetair Fonds en een vaste voorzitter van de Eurogroep. Om ervoor te zorgen dat de economieën verder naar elkaar toe groeien moeten goederen-, diensten- en kapitaalmarkten geliberaliseerd worden. Tegelijkertijd moet de muntunie zich voorbereiden op het mogelijk uittreden van lidstaten.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.