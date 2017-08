Waarom die renovatie van het belastingstelsel zo moeilijk is

Kom nou eens met een voorstel, riep met name D66-leider Alexander Pechtold bij herhaling tegen het huidige kabinet. Het belastingstelsel moet dringend anders, meent hij. Nu D66 zelf aan tafel zit om met VVD, CDA en ChristenUnie een nieuw kabinet te formeren, zal Pechtold zien dat de mogelijkheden om te veranderen beperkt zijn.

De wens om het belastingstelsel aan te passen leeft breed in de politiek. Het ingewikkelde stelsel van heffingen, toeslagen en aftrekposten moet op de helling. Het kabinet van VVD en PvdA deed een poging, staatssecretaris Eric Wiebes van financiën trachtte de oppositie mee te krijgen. Maar door politieke meningsverschillen werd het niks.

Kerstboom

Voor de VVD zijn belastingen een noodzakelijk kwaad om de overheid aan geld te helpen, voor de PvdA zijn belastingen een middel om ontwikkelingen in de samenleving bij te sturen: kortingen voor lagere inkomens, een lager btw-tarief voor 'nuttige dingen', zoals boeken. D66 hamerde de afgelopen jaren op 'vergroening', belastingmaatregelen die het milieu verbeteren. Zo berijdt iedere partij haar eigen stokpaardje.

Het stelsel is in de loop der tijd een enorme kerstboom geworden, doordat verschillende politieke partijen hun wensen steeds vertaalden in weer nieuwe belastingmaatregelen. De laatste keer dat er flink werd gesnoeid was in 2001 toen de bewindslieden op financiën, Gerrit Zalm (VVD) en Willem Vermeend (PvdA), een aantal grote veranderingen aanbrachten. In 2017 is het dus hoog tijd voor een nieuwe renovatie.

Dringend lijkt in ieder geval een aanpassing van de belasting die wordt betaald over vermogen. De Belastingdienst gaat er sinds 2001 vanuit dat de burger 4 procent rendement haalt op vermogen. Maar dat gebeurt niet meer sinds de rente is gedaald en spaargeld veel minder oplevert. Het alternatief is het heffen van belasting over het werkelijk behaalde rendement.