Waarom de formatie een zeer complexe puzzel is

Voor ChristenUnie-leider Gert Jan Segers leek de weg naar deelname aan een nieuw kabinet open te liggen. Maar D66-leider Alexander Pechtold, een onmisbare partij in de besprekingen, vindt deelname van de ChristenUnie 'onwenselijk'. Dat betekent dat informateur Edith Schippers een lastige puzzel moet leggen.

Schippers ontving gisteren, direct nadat ze opnieuw was benoemd als informateur, de eerste fractievoorzitters om te bespreken hoe de formatie verder moet. Behalve de ChristenUnie zijn de PvdA en de SP in beeld om aan te sluiten bij VVD, CDA en D66. PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft nog steeds geen trek in regeren na het megaverlies bij de verkiezingen. De SP wil niet praten zolang ook de VVD aan tafel zit. Dan blijft vooralsnog de ChristenUnie over.

Maar de puzzel is een stuk ingewikkelder geworden. D66-leider Pechtold vindt dat een kabinet met de ChristenUnie te wankel is met slechts 76 zetels. Ook is hij geïrriteerd dat de ChristenUnie een breekpunt maakt van stervenshulp voor ouderen, en dat de ChristenUnie dat juist gisteren nog eens herhaalde, bij monde van ex-voorman André Rouvoet. D66 kiest dan liever voor de SP of de PvdA.

Tussengerecht

In het Kamerdebat is gisteren vast één obstakel opgeruimd om de tweede ronde van de formatie in te kunnen gaan. Daar werd duidelijk dat de poging van VVD,CDA, D66 en GroenLinks om een kabinet te vormen werkelijk ten einde is. De ChristenUnie wilde daar helderheid over. De partij wil geen 'tussengerecht' zijn in de formatie.

GroenLinks stuitte op 'een principiële ondergrens' bij migratie

VVD-voorman Mark Rutte en CDA-leider Sybrand Buma garandeerden dat zij met nieuwe gesprekspartners opnieuw serieus willen formeren. Ook GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver zei dat gesprekken echt voorbij zijn. Er is 'een punt is gezet, geen komma'.

Zo kozen alle vier partijen die maandag in pais en vree uit elkaar gingen hun eigen nuance om aan te geven dat het voorbij is. Rutte had het over de gesprekken die zijn 'vastgelopen', Buma noemde een lijmpoging 'niet realistisch', Pechtold vond 'de verschillen te groot om nu te overbruggen'.

Waar de formatie met GroenLinks nu precies op is gestrand, blijft onduidelijk, ook na het Kamerdebat. Er waren onoverkomelijke verschillen over migratie en asielbeleid, waarbij GroenLinks op 'een principiële ondergrens' stuitte.

Maar in hoeverre ook D66 die grens een probleem vindt, is niet helder. Eensgezind hielden VVD, CDA, D66 en GroenLinks alle vragen van andere partijen af, bijvoorbeeld of de formatie is stukgelopen op een toekomstige vluchtelingendeal die in strijd is met het VN-Vluchtelingenverdrag. Het gesloten front frustreert de rest van de Kamer, die vindt dat zij zo niet kan adviseren over het vervolg van de formatie.

De ChristenUnie is bereid tot onderhandelen met VVD en CDA, in de wetenschap dat er een beladen dossier ligt, waar GroenLinks de tanden al op stukgebeten heeft.

De kleine christelijke partij zal mogelijk zware concessies moeten doen aan haar ideeën over een humaan vluchtelingenbeleid. De gesprekken worden complex, te meer daar CU-leider Gert Jan Segers weet dat D66 geen zin heeft in een regering met de ChristenUnie.