Waarom de afschaffing van het referendum een feest is voor ons stelsel

Dat was in 1985, bijna twintig jaar na de oprichting van D66, dat deze week in de Tweede Kamer op pek en veren werd onthaald omdat het meehielp aan het om zeep brengen van het raadgevend referendum.

Daarbij vielen grote woorden. Het doorgaans stoïcijnse SP-Kamerlid Jasper van Dijk twitterde: 'Een zwarte dag voor de democratie'. PVV-fractieleider Wilders ging daar nog overheen: 'Nederland op weg naar Noord-Korea'. Niet zo vreemd deze reacties. De SP en de PVV zijn groot geworden dankzij het referendum over de Europese grondwet in 2005. Zij hebben als typische protestpartijen baat bij dit instrument, net als het Forum voor Democratie van Baudet, voor wie het referendum over het Oekraïneverdrag in 2016 als vehikel richting Den Haag diende.

Bezie je de politieke gevechten over het referendum als strijd om de macht, dan wordt veel duidelijk. In dat perspectief moeten de grote woorden direct worden gerelativeerd. Eerder dan een zwarte dag was het afgelopen donderdag een feestdag voor ons stelsel. De afwaardering van de directe democratie betekent spiegelbeeldig een herwaardering van de vertegenwoordigende democratie.

Gejojo

Voor de hoon die zich op D66 ontlaadde, was maar ten dele grond. Feit is dat het referendum geen deel uitmaakte van de geboortepapieren van deze partij. Zij pleitte begin jaren tachtig voor het eerst voor een onderzoek naar een consultatief referendum. Die schoorvoetende houding was logisch. Vanaf haar geboorte wilde de partij het mandaat van Kamerleden versterken. Dan kun je niet gelijktijdig dat mandaat ondermijnen met de organisatie van een tegenmacht tegen het gekozen parlement.

Pas na het voorstel van de staatscommissie-Biesheuvel een bindend referendum over wetsontwerpen in te voeren, ontstond er in het politieke krachtenveld een reëel perspectief op een volksraadpleging. De geschiedenis sindsdien is bekend en laat zich het beste omschrijven als gejojo met verschillende vormen van referenda. Geen van die vormen is bestendig gebleken, maar het effect was wel dat het vigerende stelsel in een kwaad licht kwam te staan.

Volmaakt is dat stelsel niet, maar misschien is het wel het minst onvolmaakte en in tijden van polarisatie zelfs een zegen vanwege het ontbreken van een institutionele zwart-wittegenstelling in de vorm van een tweepartijenstelsel of een referendum. Ons stelsel dwingt partijen tot samenwerking en creëert daardoor grenzen aan de polarisatie, zoals de PvdA met de verloren formatie in 1977 heeft ervaren en de PVV met het verzaken van de regeermacht in 2010.