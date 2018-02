Waarom Corbyns brexit-standpunt de positie van May in gevaar kan brengen

De tijd om je achter lege beloftes te verschuilen is voorbij. Nu de druk op de Britse politiek steeds verder toeneemt om openheid van zaken te geven over wat voor soort Brexit de Britten uiteindelijk willen, komen de belangrijkste partijleiders uit hun schulp.

Jeremy Corbyn trapte af, in de wetenschap dat premier May vrijdag met haar speech komt. Met een toespraak in Coventry, in het hart van de West Midlands, zette hij zijn brexit-visie uiteen. Hij wil een nauwe relatie houden met de EU, waarin het handel drijven min of meer blijft zoals het is. Hij wil wel uit de interne markt stappen, maar pleit voor een nieuwe douane-unie met de Unie. En in brexit-taal betekent dat een stuk zachtere Brexit dan die May voor ogen heeft.

De voordelen van zo'n deal zijn volgens Corbyn evident. Het maakt het vele malen makkelijker om het probleem van de Noord-Ierse grens met Ierland, één van de grootste hoofdpijndossiers in de onderhandelingen, op te lossen. Ook kan bijvoorbeeld de auto-industrie eenvoudig grenzeloos zaken blijven doen in de EU.

Corbyn vergroot met deze stellingname ook zijn eigen kansen om premier te worden

"Neem de Mini. Daarvan wordt de basis in de BMW-fabriek in Oxford gebouwd, vervolgens sleutelen ze er verder aan in Frankrijk, voordat hij via München in Groot-Brittannië wordt afgemaakt", zei Corbyn. "Dit geeft aan hoe complex het is. Dat moeten we zo houden. Als daar handelsbelemmeringen voor in de plaats komen, kan dat duizenden banen op het spel zetten."

En - niet onbelangrijk - als de Britten ervoor kiezen om wel de interne markt te verlaten, hoeven ze zich niet langer te houden aan het vrij verkeer van personen. Het terugdringen van immigratie uit EU-landen was voor veel brexit-stemmers reden om de EU te willen verlaten. En aangezien de Labour-achterban ernstig verdeeld is - twee derde van hun kiezers wilde in de Unie blijven, een derde wilde eruit - hoopt Corbyn met dit voorstel beide groepen tegemoet te komen. Pragmatisme boven idealisme dus, iets waar Corbyn normaal gesproken een broertje dood aan heeft.