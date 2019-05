Waar is de president van Vietnam gebleven? Hij is al drie weken niet in het openbaar gezien.

Waar is de president van Vietnam? Nguyen Phu Trong (75) is al drie ­weken niet meer in het openbaar ­gezien. Het voedt de speculaties over een strijd aan de top van de Communistische Partij, die alle macht in Vietnam in handen heeft.

Op 25 april, tien dagen na Trongs laatst bekende publieke optreden, maakte het ministerie van buitenlandse zaken in Hanoi bekend dat hij gezondheidsproblemen had. Die zouden komen door zijn ‘zware werklast’ en ook door de ‘veranderlijke weersomstandigheden’.

In februari ontving hij nog de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim voor een top in Hanoi, in april kwam premier Rutte op bezoek.

Een machtsstrijd in Hanoi lijkt niet uitgesloten

Staatsgeheim Speculeren over het lot van de president kan gevaarlijk zijn in de eenpartijstaat, waar zelfs wetgeving op stapel staat die de gezondheid van ­politieke leiders tot ‘staatsgeheim’ verklaart. Op sociale media deden wel geruchten de ronde, over een griepje en zelfs een hartaanval, steeds van anonieme burgers. Het is ook niet zeker of het draait om zijn gezondheid. Een machtsstrijd in Hanoi lijkt niet uitgesloten, sinds Trong in oktober vorig jaar zijn positie versterkte. Hij was toen al partijleider, de belangrijkste functie binnen het viermanschap dat het land bestuurt, en hij werd ook president. De combinatie van die functies was niet eerder vertoond en hiermee leek Trong in de voetsporen te treden van de Chinese leider Xi Jinping. Trong gebruikte zijn vergrote macht om toenadering te zoeken tot de traditionele vijand China. Ook perkte hij de macht van de staatsbedrijven in ten gunste van particulier ondernemerschap, in navolging van het succesvolle economische beleid in Peking. Het is goed mogelijk dat communistische hardliners of leiders van staatsbedrijven in Hanoi aan de stoelpoten van de nieuwe president zagen. De president is, voor zover dat is vast te stellen, tamelijk populair in ­eigen land. Dat is te danken aan zijn harde campagne tegen corruptie, die al enkele hooggeplaatsten hun positie heeft gekost. Ook die campagne kan reden zijn voor intern verzet. Als Trong niet snel weer de touwtjes in handen neemt, ligt een machtsstrijd voor de hand tussen voor- en tegenstanders van meer vrijheid op economisch vlak. Voor politieke vrijheid durft niemand in Vietnam openlijk te pleiten, de Communistische Partij is nog altijd oppermachtig.

