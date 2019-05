Waar is de Noord-Koreaanse hoofdonderhandelaar? Na de mislukte top met de VS is hij niet meer gesignaleerd

Noord-Korea heeft een zuivering doorgevoerd onder de diplomaten die onderhandelden met de Verenigde Staten. Volgens Zuid-Koreaanse media is de hoofdonderhandelaar geëxecuteerd. Zoals gebruikelijk is het moeilijk te zeggen wat er exact is gebeurd in de communistische dictatuur. Duidelijk is wel dat hoofdonderhandelaar Kim Hyok-chol uit de gratie is gevallen in Pyongyang, net als enkele andere hoge diplomaten die betrokken waren bij de topontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump.

Na een eerste ontmoeting in Singapore moest een tweede top, in februari van dit jaar in Vietnam, tot concrete resultaten leiden. Maar die top werd een mislukking. Kim Hyok-chol en andere onderhandelaars zijn sindsdien niet meer gesignaleerd in Pyong­yang. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo bevestigde in een interview met ABC News dat hij waarschijnlijk met andere tegenspelers te maken krijgt.

Bovendien publiceerde de Noord-Koreaanse staatskrant Rodong Sinmun donderdag een commentaar met dreigende toon. Daarin wordt gewaarschuwd dat ‘schijnheilige’ ambtenaren te maken krijgen met ‘het strenge oordeel van de revolutie’. “Het is een daad tegen de partij en tegen de revolutie om openlijk te doen alsof je eerbied hebt voor de leider terwijl je eigenlijk van iets anders droomt.”

Schuldigen De krant noemt geen namen of straffen, maar het commentaar is volgens kenners een teken dat er schuldigen zijn aangewezen voor de mislukking in Hanoi. De Leidse hoogleraar Korea-studies Remco Breuker twittert dat dit commentaar voldoende is om aan te nemen dat er een zuivering is uitgevoerd. Het aanwijzen van een zondebok past volgens hem in een Noord-Koreaans patroon. Details van de zuivering zijn alleen bekend uit een artikel in de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo, die zich baseert op anonieme bronnen. Zij vertellen dat Kim Hyok-chol, de vooruitgeschoven post in de onderhandelingen, op een luchtmachtbasis is geëxecuteerd. Dat lot zou ook vier van zijn medewerkers hebben getroffen. Andere diplomaten die bij de onderhandelingen betrokken waren, zouden opzij zijn geschoven. Dat geldt onder meer voor Kim Yong-chol, een tot nu toe zeer invloedrijke militair, die ook aanwezig was bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang, en voor een jonge tolk die naast Kim zat in Vietnam. Zij zou een laatste aanbod van de leider, snel gedaan terwijl Trump al weg wilde lopen, verkeerd hebben vertaald. De vraag is nu of ook Kims jongere zus, Kim Yo-jong, uit de gratie is gevallen. Zij begeleidde haar broer in Vietnam. Maar Kim Yo-jong was ook vaak te zien met Kim Yong-chol, onder meer bij de winterspelen. De zus van de leider is volgens waarnemers ook al een tijdje uit beeld.

