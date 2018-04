VVD wil privacyschending bestrijden

Niet alleen de overheid weet steeds meer van haar burgers, ook burgers zelf bezitten grote hoeveelheden informatie over elkaar in de vorm van filmpjes en geluidsopnames. Omdat dit kan leiden tot bijvoorbeeld shaming, sextortion en internetpesten wil Kamerlid Sven Koopmans (VVD) dat de onderlinge privacy beter wordt beschermd.

In het regeerakkoord verklaart het kabinet zich voor de bescherming van onderlinge privacy in te willen zetten. Wraakporno wordt bijvoorbeeld stafbaar als apart delict. Koopmans is hier blij mee, maar er is veel meer nodig om de onderlinge privacy te waarborgen, vindt hij. “Voor drones zijn er bijvoorbeeld nog geen regels met betrekking tot de privacyschending. Die zijn wel relevant: wanneer mensen op hun badhanddoek op het strand liggen en een drone in de lucht zien, zullen ze zich afvragen wat er met die beelden gebeurt.”

Koopmans wil onder andere regels voor het gebruik van hobbydrones en een verbod op het stiekem opnemen van privégesprekken, met een uitzondering voor journalisten. Daarnaast moet het volgens het Kamerlid eenvoudiger worden om een verzoek te doen tot het verwijderen van beelden van een website. Hiervoor moet een standaard protocol voor ‘vergetelheidsverzoeken’ worden ontwikkeld.

Ook moet het volgens Koopmans mogelijk zijn een rechterlijke spoedprocedure te starten om filmpjes snel van het internet te halen. Vorige maand werd nog bekend dat er beelden op een pornosite waren gezet van de Nederlandse handbaldames die zich omkleden in de kleedkamer van een sauna.

Koopmans hoopt dat het ministerie van justitie en veiligheid zijn plannen verder gaat uitwerken. “Ik heb een heleboel ideeën en vind die allemaal belangrijk. Wanneer een groep ambtenaren bij elkaar gaat zitten, ligt er sneller iets dan wanneer ik zelf met een initiatiefwetsvoorstel kom.”

Het VVD-Kamerlid verwacht brede steun voor zijn voorstellen. “Ik begrijp dat de reacties in de Kamer tot nu toe allemaal positief zijn en ik ben ervan overtuigd dat de minister het ook een goede stap vindt.”