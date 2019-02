VVD wil ouders die hun kind niet vaccineren financieel straffen

Nagenoeg alle partijen zijn het erover eens: er is actie nodig om de vaccinatiegraad niet verder te laten dalen. Cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten zien dat het percentage ouders dat hun kinderen laat vaccineren voor het derde achtereenvolgende jaar is gedaald. Om daar iets aan te doen heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (volksgezondheid) maatregelen aangekondigd. Maar de oppositie- en coalitiepartijen willen meer zien van het kabinet.

Afgelopen zomer stelde VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff dat kinderdagverblijven niet-gevaccineerde kinderen moeten kunnen weigeren. Een vaccinatieplicht op alle crèches noemde hij ‘zeker het onderzoeken waard’. Maar zo’n verplichting zit er de komende tijd niet in. Zowel een vaccinatie- als meldingsplicht krijgen weinig politieke steun.

Dus moeten de partijen op zoek naar andere manieren om de ouders aan te sporen tot vaccineren. Na de weigerplannen en de vaccinatieplicht gooit de VVD het nu over een andere boeg. Kamerlid Hayke Veldman vraagt zich af of het zou helpen om geen toeslagen uit te keren aan ouders als zij hun kind niet laten inenten. Dat gebeurt al in Australië.

Angst De risico’s en de angst die bij de vergeten ziektes horen zijn steeds minder zichtbaar, zien ChristenUnie, CDA en PVV. Wim-Jan Renkema (GroenLinks) stelt dat de samenleving sinds de start van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 1957 is veranderd. “Maar het programma zelf is dat niet.” Burgers zijn mondiger geworden en kunnen zelf op internet zoeken naar informatie over vaccinaties, inclusief nepnieuws en spookverhalen. Verreweg de meeste partijen stuurden vooral aan op betere voorlichting. “De overheid komt nu onvoldoende tussen de spookverhalen”, vindt Fleur Agema (PVV). “We moeten beter uitleggen waarom vaccinaties worden gegeven”, aldus Renkema. Staatssecretaris Blokhuis komt dit voorjaar met nieuwe plannen om de verspreiding van nepnieuws over vaccinaties tegen te gaan. Ook wordt onderzocht hoe het Rijk beter kan communiceren.

