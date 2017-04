VVD-voorzitter Keizer verdedigt omstreden deal

"Er is niemand benadeeld en niemand bevoordeeld", aldus Keizer. Volgens hem is er 'heel integer' gehandeld. Hij zou de onderneming niet voor een 'appel en een ei' hebben gekocht, zoals media hadden gemeld. Door die berichten was hij in opspraak geraakt.

Binnen de VVD gingen al stemmen op voor een onderzoek naar de integriteit van de voorzitter. Daarop kondigde Keizer aan volledige openheid van zaken te geven. Hij heeft alle stukken uit het archief erbij gezocht en een samenvatting daarvan uitgedeeld aan de bij de persconferentie aanwezige journalisten.

Overname Volgens onderzoeksjournalisten van Follow the Money werd Keizer voor een schijntje multimiljonair met een dubieuze overnameconstructie voor De Facultatieve. Keizer en zijn zakenpartners zouden veel minder voor het bedrijf hebben betaald dan de marktwaarde. Keizer ziet dat anders. Hij wees op de toenmalige afspraken om de waarde van de onderneming vast te stellen. Daar gingen alle partijen mee akkoord. Volgens hem heeft het geen zin daar nu nog over te discussiëren: "Over waarde valt altijd te twisten." Bij het persgesprek op het kantoor van De Facultatieve waren journalisten van Follow the Money (FTM) niet welkom. Keizer zei op dit moment 'niet veel behoefte' te hebben om met hen aan tafel te zitten. Hij verwijt FTM dat hij onvoldoende de kans kreeg te reageren. Keizer gaf ook aan VVD-voorzitter te willen blijven. Hij is tijdens het voorjaarscongres op 20 mei de enige kandidaat voor de functie. De integriteitscommissie van de VVD besluit later of er een eigen onderzoek komt naar Keizer. Lees ook: Kan de charmante VVD-voorzitter Henry Keizer dit recht praten?

