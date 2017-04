VVD-voorzitter Keizer laat zijn 'goede deal' onderzoeken

VVD-voorzitter Henry Keizer heeft de integriteitscommissie van zijn partij gevraagd om onderzoek te doen naar zijn eigen handelen. Afgelopen week raakte hij in opspraak over de aankoop van een crematiefirma in 2012. Keizer zou het bedrijf voor een schijntje hebben gekocht, zo stelden journalisten van Follow the Money. “Ik realiseer mij dat de publiciteit vragen en onrust heeft opgeroepen”, zegt Keizer.

“Er is een sfeer ontstaan van ‘die dikke deugt niet’”, zegt VVD-voorzitter Henry Keizer. Onjuist, meent hij. Ja, hij kocht in 2012 een bedrijf, de Facultatieve. Ja, dat bedrijf heeft goed geboerd. “Was het een goede deal? Ja, het was een goede deal. Maar dat kan ik achteraf zeggen. Toen kon het ook nog fout gaan. Dan had ik met een schuld van 31 miljoen gezeten.”

Na een week waarin geen dag voorbijging zonder en nieuwe onthulling over de zaken van Keizer, was gisteren de dag waarop hij tekst en uitleg gaf. Voor journalisten had hij een soort syllabus samengesteld met notulen van vergaderingen, accountantsrapporten, verklaringen en bankgegevens. “Ik heb het niet voor een appel en een ei gekocht”, is kort gezegd de stelling van Keizer. “Er is niemand benadeeld. De verkoper en de koper zijn beiden nog altijd gelukkig met de overeenkomst.”

Actiegroep

De gegevens heeft hij ook aan Willibrord van Beek gestuurd, die tijdelijk de commissie Integriteit voorzit. Keizer wijst erop dat Nederland in 2012 ongeveer op het dieptepunt zat van de economische crisis. “De verwachtingen waren niet positief.” Uit zijn documenten valt te reconstrueren wat er destijds moet zijn gebeurd, in ‘Villa Austria’ aan de Haagse Van Stolkweg, waar hij gisteren ook een door hem geselecteerd gezelschap van journalisten ontving.

Het is 23 november 2012 als daar de leden van de Ledenraad van de vereniging ‘Koninklijke Facultatieve’ bijeenkomen. Ze bespreken één agendapunt: de toekomst. Er zijn veranderingen op til. Nadat besloten is om de verlieslijdende uitvaartverzekeringen van de Facultatieve in de verkoop te doen, ligt de vraag op tafel wat er met de vereniging moet gebeuren. Bijna alle leden kwamen immers voor die verzekering en het verenigingsdoel is verwezenlijkt.

Die Vereniging voor Facultatieve Crematie was een ruime eeuw eerder opgericht als een soort actiegroep om crematie in Nederland mogelijk te maken. De vereniging is in 2012 ook eigenaar van een beheermaatschappij, opgericht in 1990, waarin in de loop der jaren flink wat eigendommen terecht zijn gekomen. Het begon met een crematorium, maar breidde uit met allerlei activiteiten in het uitvaartwezen. De bedrijfspoot zet miljoenen om.

Het moet anders, vindt de vereniging. Er ligt een plan om een fonds op te richten dat zich richt op ondersteuning van projecten die gericht zijn op ‘vrijheid van keuze’. Het is de bedoeling dat de kas van dat fonds wordt gevuld met de opbrengst uit de verkoop van het bedrijf. Maar de vereniging wil niet zomaar verkopen: het bedrijf moet liefst één geheel blijven, het mag niet in buitenlandse handen komen en de vereniging moet er onderdak blijven houden. Eigenlijk is er dan maar één optie: verkoop aan het zittende management. Dat heet in bedrijfs- termen een management buy-out.

Die aanstaande verkoop staat die vrijdag in 2012 dus op de agenda. Aanwezig zijn vier leden van de vijfkoppige raad (de vijfde is ziek), vijf leden van het bestuur en de heer Keizer als adviseur van dat bestuur.

Over dat laatste is de afgelopen dagen nogal wat ophef geweest. Want Henry Keizer was ook de beoogde nieuwe eigenaar van de aandelen van de vereniging. Keizer was dus tegelijk zowel adviseur van de verkoper als de koper van het miljoenenbedrijf.

Het is vooral pikant omdat Henry Keizer als VVD-voorzitter nogal streng op integriteitskwesties is. De VVD riep in 2015 de integriteitscommissie in het leven toen ­Kamerlid Mark Verheijen in opspraak raakte. Alleen al de berichtgeving over zijn declaraties was voor Keizer aanleiding hem te vragen zijn Kamerzetel op te geven. Daarna moesten ook Kamerlid René Leegte, die een betaalde bijbaan niet had gemeld en Eerste Kamer-fractievoorzitter Loek Hermans het veld ruimen. Hermans had als toezichthouder verzuimd in te grijpen toen het geld van een thuiszorginstelling slecht werd beheerd.