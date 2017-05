VVD-voorzitter Henry Keizer treedt af

De afgelopen tijd lag Keizer onder vuur vanwege de dubbelrol die hij gespeeld zou hebben bij de aanschaf van zijn bedrijf de Facultatieve, een firma in het crematoriumwezen. Keizer was zowel adviseur van de verkopende partij als koper van het bedrijf, wat hij met een flinke korting in bezit kreeg. Keizer ontkent dat hij iets verkeerd gedaan heeft.

Vóor hem spreekt dat de verkopende partij verklaart nog altijd tevreden te zijn met de verkoop, tegen hem zijn eigen strenge beleid op integriteit, waarmee hij nu zelf in de knoop lijkt te zijn geraakt. Keizer heeft de integriteitscommissie van de partij gevraagd om onderzoek te doen naar zijn handelen bij de aankoop van het bedrijf, in 2012.

'Het is nodig dat ik mij in de komende tijd concentreer op het weerleggen van de stroom van onware be­schul­di­gin­gen en insinuaties die naar voren zijn gebracht' Henry Keizer

Irritatie Morgen, op het partijcongres van de VVD, zou Keizer opnieuw tot voorzitter worden benoemd. Dat leek een papieren maatregel, want tegen de populaire Keizer meldden zich geen kandidaten. Ook nadat de affaire losbarstte dachten zowel Keizer zelf als VVD-partijleider Mark Rutte in eerste instantie nog altijd dat het congres Keizer kon benoemen. Zij redeneerden dat de vicevoorzitter zijn functie zou uitoefenen tot Keizers naam gezuiverd zou zijn. Dat leidde tot irritatie in de VVD. “Rutte gaat niet over aanblijven partijleider”, reageerde Eric Wetzels op twitter. Deze Wetzels wordt naar verwachting morgen gekozen tot vice-voorzitter. Dat hij zo openlijk een besluit van de partijtop in twijfel trok, wijst op grote ergernis. Vandaag deed Keizer een verklaring uitgaan waarin hij zijn vertrek bekend maakte. “Het is nodig, ook in het belang van de medewerkers van het bedrijf, dat ik mij in de komende tijd concentreer op het weerleggen van de stroom van onware beschuldigingen en insinuaties die naar voren zijn gebracht”, zegt hij. “Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn gezin zijn dit onvoorstelbaar zware dagen”, schrijft Keizer. “U kunt zich hopelijk voorstellen hoe het is om van het ene moment op het andere aan de schandpaal te worden genageld.” Concluderend schrijft Keizer: “Onze partij heeft een voorzitter nodig die zich volledig kan concentreren op zijn taak.”

Moedig Keizers vervanger, vicevoorzitter Jeanette Baljeu, zegt dat de VVD op een later moment bekend zal maken hoe er een nieuwe voorzitter wordt gekozen. De functie van VVD-voorzitter is onbezoldigd: iemand die het wil doen moet er nog een baan naast hebben. Waarschijnlijk wordt Baljeu als vice-voorzitter zaterdag opgevolgd door Wetzels, die eerder voorzitter was van de VVD-regio Brabant. Wetzels is als Brabander een relatieve buitenstaander in de ‘Haagse’ VVD. In 2011 reageerde hij openlijk geërgerd over het aantal integriteitsaffaires in de VVD. Wetzels is ondernemer. VVD-leider Rutte noemt het besluit van Keizer om op te stappen ‘moedig’. “Ik wens hem veel sterkte in deze heftige tijd”, zegt Rutte.

