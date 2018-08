VVD verklaart relaties op de werkvloer taboe na affaire Han ten Broeke

Ten Broeke schrijft naar aanleiding van de publicatie dat hij destijds een ‘kortstondige en intieme relatie’ met de vrouw had, die niet in een directe gezagsverhouding tot hem stond. Nu hij daarop terugkijkt, was dit ‘niet ok’, omdat er toch sprake was van een ‘ongelijkwaardige relatie’. Ten Broeke was destijds 43 jaar en sinds zeven jaar Kamerlid, de medewerkster was 25.

De medewerkster had op enig moment een andere kijk op de verhouding. Zij meldde zich bij VVD-Kamerlid Matthijs Huizinga, die toenmalig fractievoorzitter Halbe Zijlstra op de hoogte stelde. In een gesprek met Zijlstra, eind juni 2013 beschuldigde de medewerkster Ten Broeke van seksueel overschrijdend gedrag.

Vervolgens drong Zijlstra er bij beide partijen op aan om aangifte te doen; in het geval van Ten Broeke wegens smaad, en in het geval van de medewerkster wegens seksueel overschrijdend gedrag.

Zijlstra bevestigt tegenover HP/De Tijd dat hij de vrouw destijds heeft geadviseerd aangifte te doen. Ook kreeg de vrouw op kosten van de VVD-fractie een advocaat. Volgens Zijlstra ontkende Ten Broeke dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. Het ging volgens hem om een relatie met wederzijdse instemming. Ten Broeke zei dat hij een nacht bij de vrouw had doorgebracht en dat zij ook een of meerdere nachten in zijn huis doorbracht.

Werk neergelegd

Ten Broeke kwam in 2006 namens de VVD in de Kamer. In de jaren negentig liep hij ook al rond op het Binnenhof. Eerst als medewerker van Annemarie Jorritsma toen zij nog Kamerlid was, en vanaf 1994 als politiek assistent nadat zij minister van verkeer en waterstaat was geworden. Vanaf 1996 werkte hij in Brussel voor KPN en had hij een eigen adviesbureau.

Aanvankelijk voerde Ten Broeke als Kamerlid het woord over Defensie. Later werd hij woordvoerder buitenlandse zaken en voorzitter van de Kamercommissie voor Defensie. Hij gold als een welbespraakt Kamerlid met kennis van zaken. In 2014 was hij campagneleider voor de Europese verkiezingen, en zijn naam ging herhaaldelijk rond voor een kabinetspost.

Vorig jaar ging de positie van minister van buitenlandse zaken aan Ten Broeke voorbij, omdat fractievoorzitter Halbe Zijlstra ook belangstelling toonde en hoger stond in de partijhiërarchie. Nadat Zijlstra begin dit jaar vanwege een verzonnen ontmoeting met de Russische president Poetin moest aftreden, trok Ten Broeke zich direct terug als mogelijke opvolger. Hij kampte met gezondheidsproblemen, waardoor hij het Kamerwerk maandenlang grotendeels naast zich neer moest liggen.

Ondertussen dook ook het gerucht op dat een gevoelige kwestie Ten Broeke ongeschikt maakte als ministerskandidaat. Voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes schreef vorig jaar dat er ‘ in het verleden "iets" was voorgevallen’ waardoor Ten Broeke geen minister kon worden, maar dat zij de details niet kende. Later schreef De Telegraaf dat de interesse van Ten Broeke voor het andere geslacht soms ‘heeft geschuurd tegen het betamelijke'.

Huidig fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ging donderdag niet in op de details van de zaak. Hij wist niet beter dan dat de zaak vijf jaar geleden ‘tot ieders tevredenheid’ is opgelost. Hij wilde ook niet ingaan op de vraag Ten Broeke nu toch aftreedt. “Dat moet u hem vragen.”