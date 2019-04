VVD stuurt senator Anne-Wil Duthler weg na belastende publicaties

Quote schreef dat Duthler dubieus handelde door voor een wet te stemmen waaraan zij via haar adviesbureau verdiende. Later publiceerde het blad een artikel over het niet of te laat betalen van facturen door de bedrijven van Duthler en haar echtgenoot. Ook was er voor 900.000 euro beslag gelegd op bankrekeningen van de bedrijven.

Lees verder na de advertentie

Volgens de rechtbank mogen de journalisten de termen ‘schimmig zakendoen’, ‘een ingewikkelde kluwen van tien BV’s’ en ‘dubbele petten’ gebruiken, gezien alle feiten die zij over Duthler hebben verzameld. Bovendien heeft Duthler er zelf voor gekozen herhaaldelijk niet in te gaan op vragen van de verslaggevers. De bewering van Duthler dat zij niets te maken had met de achterstallige betalingen van het bedrijf vond de rechter niet geloofwaardig. De journalisten konden een groot aantal e-mails tussen Duthler en schuldeisers laten zien.

Duthler zelf lijkt zich er niet bij neer te leggen. Ze liet na de uitspraak van de rechter weten een bodemprocedure of hoger beroep te overwegen. Het einde van de politieke carrière van Duthler leek toch al in zicht. Ze stond niet meer op de kandidatenlijst voor de nieuwe Eerste Kamer.

Lees ook:

VVD-senator Anne-Wil Duthler onder vuur om dubbelrol Senator Duth­ler stemde voor een wet waarover haar eigen bedrijf had geadviseerd. Niks mis mee, zegt ze zelf. In hoeverre kan een Eerste Kamerlid de regering controleren, wanneer haar eigen bedrijf advies uitbrengt aan diezelfde regering?