VVD stuurt senator Anne-Wil Duthler weg, maar daar legt ze zich niet bij neer

Quote schreef dat Duthler dubieus handelde door voor een wet te stemmen waaraan zij via haar adviesbureau verdiende. Later publiceerde het blad een artikel over het niet of te laat betalen van facturen door de bedrijven van Duthler en haar echtgenoot. Ook was er voor 900.000 euro beslag gelegd op bankrekeningen van de bedrijven.

Volgens de rechtbank mogen de journalisten de termen ‘schimmig zakendoen’, ‘een ingewikkelde kluwen van tien BV’s’ en ‘dubbele petten’ gebruiken, gezien alle feiten die zij over Duthler hebben verzameld. Bovendien heeft Duthler er zelf voor gekozen herhaaldelijk niet in te gaan op vragen van de verslaggevers. De bewering van Duthler dat zij niets te maken had met de achterstallige betalingen van het bedrijf vond de rechter niet geloofwaardig. De journalisten konden een groot aantal e-mails tussen Duthler en schuldeisers laten zien.

Hoger beroep Duthler zelf legt zich daar niet bij neer. Ze liet na de uitspraak van de rechter weten een bodemprocedure of hoger beroep te overwegen. Ook blijft ze naar eigen zeggen deel uitmaken van de Eerste Kamer. Ze is niet van plan haar zetel af te staan nu ze uit de VVD-fractie is gezet, heeft ze laten weten. “Ik ben gekozen voor de hele periode. Als ik eerder had willen opstappen had ik dat wel gedaan.” De Eerste Kamer blijft in haar huidige samenstelling nog maar kort in stand. Volgende maand kiezen de Provinciale Stratenleden een nieuwe senaat. Duthler kan dan niet worden herkozen. Ze staat niet op een kandidatenlijst. Doordat Duthler haar zetel blijft innemen verliest de coalitie meteen haar meerderheid in de Eerste Kamer. Premier Mark Rutte noemt dat geen grote ramp, aangezien die meerderheid toch al verdwijnt door de komende verkiezingen. Die zijn namelijk een afspiegeling van de onlangs gehouden provinciale verkiezingen, waarbij de coalitie verloor.

