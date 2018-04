VVD'er Van Haga kan blijven, maar mag zich niet meer met zijn bedrijf bemoeien

Ondernemers die voor de VVD de Tweede Kamer ingaan, moeten dat niet willen combineren met hun bedrijf, vindt de integriteitscommissie van de VVD. Kamerlid Wybren van Haga, die zoiets wel probeerde, heeft zichzelf met die dubbele petten onnodig in de problemen gebracht.

Wybren Van Haga (51) kan blijven als Kamerlid, mits hij zich niet meer persoonlijk bemoeit met zijn vastgoedbedrijf. Dat heeft VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vandaag besloten. Dijkhoff volgt de conclusies van de integriteitscommissie van het partijbestuur van de VVD, die meer dan drie maanden onderzoek heeft gedaan naar het Kamerlid. Van Haga mag wel eigenaar blijven van het bedrijf.

Van Haga besloot onder meer om de nieuwe huurregels van Amsterdam niet per direct uit te voeren

Sjopperdepop Volgens de commissie heeft het Kamerlid ‘geen regels overtreden of ernstig verwijtbaar gehandeld’. Van Haga’s vastgoedbedrijf Sjopperdepop bv verhuurt circa honderd woningen en vijftig winkels. Toen hij in oktober in de Tweede Kamer kwam, zette hij het bedrijf op papier op afstand, maar hield hij desondanks flinke bemoeienis. Onder andere besloot hij om de nieuwe huurregels van Amsterdam niet per direct uit te voeren. Van Haga had sneller in actie moeten komen om de zaken te regelen, vindt de integriteitscommissie. Maar inmiddels heeft hij de problemen opgelost, waardoor het aanzien van de partij en zijn voorbeeldfunctie als Kamerlid niet in het geding zijn. “Hij heeft – uiteindelijk – veel in het werk gesteld om te voldoen aan de verordeningen.” Voor ondernemers die politiek actief willen worden bij de VVD, leest het oordeel als een waarschuwing

Kamermeerderheid Met dit milde vonnis loopt de kwestie met een sisser af, ook voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Een negatief rapport had de zetel van het Kamerlid op losse schroeven gesteld, en daarmee de coalitie van zijn 76ste zetel kunnen beroven. Wybren van Haga is ‘blij met de conclusies’. Vanuit zijn voorbeeldfunctie als Kamerlid had hij ‘eerder moeten beginnen met het voldoen aan de regels’, meldt hij via een schriftelijke verklaring. Voor ondernemers die politiek actief willen worden bij de VVD, leest het oordeel van de commissie als een waarschuwing. Zeker als ze in de vastgoedwereld werken, wordt de combinatie van politiek en bedrijfsleven een lastige. ‘De vastgoedwereld (…) is bovenmatig kwetsbaar voor problemen in het bestuurlijk domein’. De commissie zegt te oordelen ‘vanuit het perspectief van de burger, die recht heeft op een onkreukbare overheid’ en noemt het ‘onwerkbaar en onwenselijk’ dat het Kamerlid zich actief met zijn bedrijf bleef bemoeien.