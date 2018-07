VVD’er Keizer verdacht van oplichting bij overname uitvaartbedrijf

Justitie bevestigde dinsdagavond dat naast Keizer nog een tweede persoon wordt verdacht. Volgens het Financieele Dagblad gaat het hier om medebestuurder Jaap de B..

De prominente VVD’er Henry Keizer legde in mei 2017 zijn functie als voorzitter van die partij neer vanwege een onderzoek naar zijn integriteit. Hij lag na publicaties van journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money onder vuur vanwege de dubbelrol die hij gespeeld zou hebben bij de aanschaf van een firma in de crematoriumsector. Keizer was zowel adviseur van de verkopende partij als koper van het bedrijf, dat hij met een flinke korting in bezit kreeg. Keizer ontkende dat hij iets verkeerd gedaan heeft.