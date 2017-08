VVD en PvdA vinden oplossing voor conflict lerarensalarissen

In de begroting van 2018 komt nu nog geen concreet bedrag te staan voor verhoging van de lerarensalarissen. "We hebben tijd geboden om met dat bedrag te komen", zei Asscher. VVD-leider Mark Rutte en de andere formerende partijen hebben vertrouwen geboden dat er geld zal komen voor de leerkrachten. Dat zal later in de begroting worden opgenomen.

Het bedrag zal volgens Asscher aanzienlijk zijn. "Iedereen begrijpt dat je met een fooi mijn vertrouwen beschaamt." Asscher verwacht dat er snel een bedrag zal worden bekendgemaakt. "Het doel staat voorop", aldus Asscher. Daarom heeft hij VVD, CDA, D66 en ChristenUnie meer tijd gegeven.

Crisis

Asscher dreigde al sinds juni dat het hem een kabinetscrisis waard is, zelfs al is het kabinet formeel uitgeregeerd. De VVD aarzelde, vanwege de kosten: 270 miljoen euro extra per jaar. De afgelopen dagen is koortsachtig overlegd om tot overeenstemming te komen. De deadline was vandaag, want de begroting moet morgen naar de Raad van State.

Vorige week hadden beide partijen al een oplossing in zicht, waarbij als ‘uitruil’ ook extra geld zou kunnen gaan naar veiligheid. Complicerende factor zijn de lauwe reacties van de partijen in de kabinetsformatie. CDA, D66 en ChristenUnie zijn vrijdag gepolst over de kabinetsplannen. Die vinden dat het zittende kabinet zijn eigen discussies moet voeren. Ook kreeg Rutte te horen dat het te vroeg is voor een beslissing: meer geld voor basisschoolleraren kan pas als er overzicht is over álle uitgaven voor 2018. De VVD vindt dat eigenlijk ook.