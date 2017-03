VVD-coryfee: het volgende kabinet moet groenrechts beleid voeren

“Het is jammer dat dit altijd een links thema is geweest”, zei De Grave vandaag in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens hem voelen ook veel liberalen voor maatregelen die de opwarming van de aarde tegengaan. Zij willen dan wel graag verbinding zoeken met het bedrijfsleven. Hij verwees naar de werkgeversorganisatie VNO/NCW, die een nieuw kabinet oproept werk te maken van klimaat. Ook noemde hij de steun van tientallen bedrijven voor de klimaatwet van PvdA en GroenLinks, die nog onder het vorige kabinet is ingediend.

“Dat noemen ze geloof ik groenrechts”, zei De Grave over deze invulling van klimaatbeleid, waarbij bedrijven worden betrokken. Hij doelde daarmee op de groen-rechtse agenda die de huidige politiek leider en demissionair premier Mark Rutte in 2008 ontvouwde. Die was sterk verbonden met innovatie vanuit de industrie.

Rutte’s plannen zijn destijds in de bureaula beland, maar moeten daar van De Grave nu uit. Hij verheelde niet dat daar ook goeie politieke redenen voor zijn. Morgen begint verkenner en Edith Schippers met een ronde langs de partijen over de vorming van een nieuw kabinet. VVD, CDA en D66 lijken zaken te kunnen doen, maar hebben daarvoor een vierde partij nodig. De ChristenUnie komt in beeld, maar die geeft nu voorrang aan GroenLinks, omdat die partij enorm heeft gewonnen.

Van het klimaatprogramma van GroenLinks moeten de liberalen niks hebben. Rutte zei in de campagne dat er dan niks meer mag – lichten uit, niet vliegen. De Grave had het over autootje pesten, geitenwollen sokken. In het programma van GroenLinks ziet hij geen aanknopingspunten. Hij vindt dat GroenLinks naar de liberalen – en het CDA – moet opschuiven; regeren gaat niet zonder concessies te doen. Tot op heden ziet de prominente VVD’er bij Groenlinks-leider Klaver ‘meer genegenheid voor zijn vrouw dan voor de VVD’. Dat strookt met de opstelling van GroenLinks: Klaver sluit de VVD niet uit, maar stapt het liefst in een kabinet zonder VVD.

