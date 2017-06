VVD, CDA, D66 en GroenLinks spreken verder op het Catshuis

De vier partijen kijken of ze opnieuw kunnen gaan onderhandelen over de vorming van een kabinet. Het belangrijkste punt dat eerst opgelost moet worden, is de opvang van vluchtelingen. Hierop liepen de formatieonderhandelingen eerder vast, toen nog onder leiding van informateur Edith Schippers.

Naar verluidt wilden CDA en VVD het VN-vluchtelingenverdrag aanpassen en met Afrikaanse landen migratiedeals sluiten zoals de Europese Unie dat ook met Turkije heeft gedaan. Migranten kunnen dan niet meer zelf in Europa asiel aanvragen. Voor D66 en met name GroenLinks zou dat een brug te ver zijn geweest.

Hernieuwde poging Tjeenk Willink voerde vorige week nieuwe verkennende gesprekken met de leiders van de vier bovengenoemde partijen en de ChristenUnie. Woensdag spraken VVD-leider Mark Rutte en GroenLinks-voorman Jesse Klaver elkaar nog thuis bij Tjeenk Willink in Scheveningen. Na afloop wilden ze niets kwijt. Verandering van omgeving kan soms helpen, zei Rutte. De officiële gesprekken vinden plaats in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof. De partijen en de informateur proberen nog steeds een meerderheidskabinet te vormen. De afgelopen dagen is hierover achter de schermen tussen de partijleiders druk overleg geweest, zowel telefonisch als meerdere keren thuis bij de informateur. Een combinatie van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie is voorlopig van de baan. D66 wil daar niet aan. Bij de ChristenUnie hebben ze ook niets meer van de informateur gehoord sinds fractieleider Gert-Jan Segers dinsdagmorgen een gesprek met Tjeenk Willink had. Het is nog niet duidelijk of het gesprek vandaag tussen Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA), Rutte en Klaver er ook toe lijdt dat de vier partijen opnieuw met elkaar gaan onderhandelen over een coalitie. "Ik heb maar een doel: zo snel mogelijk klaar met die formatie en een nieuwe regering,' zei Rutte vanmiddag na afloop van de eerste overlegronde. "In dat belang kan ik er niet meer over zeggen. Ik zeg dat ook namens de andere drie." zei hij, verwijzend naar zijn collega's Buma, Pechtold en Klaver.

