VVD-burgemeesters kritisch over partijtop

De kritiek van de burgemeesters heeft een rode draad: er is een gebrek aan visie en het pragmatisme voert de boventoon. Zij ergeren zich aan het gebrek aan integriteit in de partij, zoals leugen van toenmalig minister van buitenlandse zaken Halbe Zijlstra over zijn aanwezigheid in het buitenhuis van Poetin.

Bijl, die vijftig jaar lid was van de VVD, schreef begin januari dat hij een partij ziet die ‘grote bedrijven ongehinderd laat groeien’, waarbij de positie van de aandeelhouders dominant is geworden. Verder ziet hij ‘onduidelijkheid over onze positie in Europa’ zonder een beter alternatief te formuleren.

Foute keuzes Schuiling levert snoeiharde kritiek op de VVD-top, premier Mark Rutte, fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en partijvoorzitter Christianne van der Wal. Hij signaleert dat een reeks integriteitskwesties het gevolg is van ‘een blinde vlek en een gebrek aan moreel besef bij mensen die de top van de partij hebben kunnen bereiken’. Hij vindt dat de VVD een te zwaar accent legt ‘op de materiële kant van het leven’. Er worden foute keuzes gemaakt: “Liberalen leggen van oudsher een zwaar accent op de individuele mens, maar nooit zonder de samenleving uit het oog te verliezen. Dit krachtige uitgangspunt lijkt verlaten.”

