VS vragen sterkst mogelijke reactie tegen Noord-Korea

“Genoeg is genoeg”, zei ze vanavond aan het begin van een zitting van de V-raad. Haley beschreef leider Kim Jong-un als iemand die ‘bedelt om oorlog’. “Ondanks onze inspanningen is het nucleaire programma van Noord-Korea geavanceerder en gevaarlijker dan ooit”, aldus ­Haley. “Oorlog is nooit iets wat de VS willen. We willen het ook nu niet. Maar ons geduld is niet onbeperkt.”

De VS willen deze week een resolutie indienen met een lijst van strengere maatregelen. Onlangs werd de export door Noord-Korea van kolen, ijzer, lood en vis door de V-raad in de ban gedaan.

Die vertegenwoordigen een derde van de drie milard die Pyongyang jaarlijks exporteert. Nu denken de VS aan uitbreiding naar textiel, en het aanpakken van Noord-Koreaanse gastarbeiders. Ook kunnen beperkingen op mobiliteit in de lucht en op zee, en op olie-import volgen.

Op berichten dat Noord-Korea zich alweer voorbereidt op de lancering van een langeafstandsraket, zei Haley: “Noord-Korea heeft aan iedereen in de internationale gemeenschap die het land heeft gevraagd te stoppen met testen, een oorvijg uitgedeeld.”

De Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia zei dat sancties niet werken. President Poetin riep op tot hervatting van de onderhandelingen met Pyongyang. Hij en Donald Trump belden met de Zuid-Koreaanse premier Moon Jae-in.

