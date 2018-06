VS verlaten 'hypocriete' Mensenrechtenraad VN

Het land dreigde al eerder uit de raad te stappen als deze niet drastisch wordt hervormd. Volgens Washington is de in Genève gevestigde raad anti-Israël. Gesprekken over hervorming zouden afgelopen week tot niets hebben geleid.

De Mensenrechtenraad besloot vorig maand een onafhankelijke commissie in te stellen die het geweld van het Israëlische leger tegen Palestijnse betogers bij de grens tussen Gaza en Israël gaat onderzoeken. Van de leden in de raad stemden er 29 in met de instelling van een onderzoek, veertien onthielden zich van stemming en twee landen stemden tegen.

Resolutie De Algemene Vergadering van de VN veroordeelde afgelopen week de Israëlische aanvallen op Palestijnse burgers in Gaza. Een resolutie die was ingediend door Algerije, Turkije en de Palestijnen kon op de steun van een grote meerderheid rekenen. Volgens de resolutie gebruikte het Israëlische leger 'buitensporig geweld' bij het onderdrukken van demonstraties van Palestijnse burgers. Bij de protesten kwamen zeker 120 Palestijnen om het leven. Israël wijst met een beschuldigende vinger naar de Palestijnse beweging Hamas. Een gelijksoortige resolutie in de Veiligheidsraad werd eerder verworpen naar aanleiding van een veto van de Verenigde Staten.

Teleurgesteld De Hoge Commissaris, Zeid Ra'ad Al Hussei, laat in een reactie op Twitter weten teleurgesteld te zijn. "Gezien de staat van de mensenrechten in de huidige wereld, zou de VS juist een stap vooruit moeten zetten, niet achteruit."

Immigratiebeleid Het nieuws komt precies op het moment dat Trump onder vuur ligt om zijn immigratiebeleid bij de grens met Mexico. Zijn 'zero tolerance'-beleid moet ervoor zorgen dat 'de Verenigde Staten geen migrantenkamp wordt.' In Amerikaanse media verschenen berichten over schrijnende gevallen: een advocaat hoorde van een moeder dat haar kind bij haar was weggehaald terwijl ze de borst gaf. Eerder uitte de Mensenrechtenraad van de VN al kritiek op de VS. "De VS moeten onmiddellijk stoppen met deze praktijken."