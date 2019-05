VS sturen in handelsconflict met China aan op een boycot van telecomgigant Huawei

Amerika zet een paar grote stappen richting een totale boycot van de Chinese elektronicagigant Huawei. De maatregelen komen voort uit zorgen over de veiligheid van de Amerikaanse telecommunicatie, vooral na invoering van een 5G-mobiel netwerk. Maar het gebeurt ook op een moment dat de regering-Trump de druk op China opvoert om concessies te doen op handelsgebied.

President Donald Trump kondigde een noodtoestand af op het gebied van dataverkeer. Hij verbood per direct de import van apparatuur uit landen die de VS als ‘tegenstanders’ beschouwt. Welke landen dat zijn, staat nog niet vast, en evenmin wanneer er een formele lijst van komt. Maar het lijkt duidelijk dat op zijn minst Rusland en China in aanmerking komen.

De minister van handel kan voor het verbod overigens wel een ontheffing verlenen. Maar die minister, Wilbur Ross, zette gisteren Huawei op een al langer bestaande lijst van buitenlandse bedrijven waaraan Amerikaanse ondernemingen zonder toestemming geen apparatuur of kennis mogen verkopen.

Doorsluizen

Op die lijst terechtkomen en die toestemming niet krijgen brengt een bedrijf onmiddellijk in de problemen. Nadat in april vorig jaar de Chinese telefoonmaker ZTE in de ban ging, als straf voor het doorsluizen van Amerikaanse technologie naar Iran en Noord-Korea, ging het bijna ten onder. Na besprekingen tussen president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping werd het verbod drie maanden later opgeheven.

Wanneer Huawei-producten het land niet meer inkomen, wordt het in de VS moeilijker, en in elk geval duurder, om het felbegeerde 5G-netwerk uit te rollen. Daarmee kunnen mobiele telefoons en andere objecten met internetverbinding grote hoeveelheden data snel ontvangen en zenden. Daarvoor moeten ook vaste netwerken worden gemoderniseerd, omdat het dataverkeer sterk zal toenemen. De grote telefoon- en internetbedrijven hebben al beloofd geen Huawei-apparatuur te gebruiken. Maar kleinere providers zeggen dat ze de hogere prijzen van Europese leveranciers niet kunnen betalen.

De VS en andere westerse landen vrezen dat Huawei op last van de Chinese regering achterdeurtjes in de apparatuur zal inbouwen. Die zouden spionage mogelijk maken of het lamleggen van het internetverkeer in het geval van een conflict. De druk op Huawei wordt mogelijk juist op dit moment verhoogd, omdat de regering-Trump een doorbraak wil forceren in het handelsconflict tussen de twee landen. Vorige week ging een Chinese delegatie zonder resultaat naar huis. Nog tijdens de besprekingen verhoogden de VS opnieuw de invoerrechten op een groot aantal Chinese producten. Maandag betaalde China met gelijke munt terug.

Volgens China wordt Huawei ten onrechte verdacht. Het land is ook woedend over de aanhouding in Canada in december vorig jaar van topvrouw Meng Wanzou, op verzoek van de VS, die haar van bankfraude beschuldigt. Twee Canadezen, een zakenman en een onderzoeker, werden kort daarna in China aangehouden. Gisteren werden ze officieel in staat van beschuldiging gesteld. De aanklacht: spionage.

