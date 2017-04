VS hopen bedrijven terug te lokken

We beginnen met een geldbedrag: 2.600.000.000.000 dollar. 2,6 biljoen dus. Dat hebben Amerikaanse bedrijven, volgens het Congres althans, buiten de VS geparkeerd. Met dat bedrag kan veel gebeuren, nu Trump werk maakt van zijn belofte om het Amerikaanse belastingstelsel te hervormen.

Minister van financiën Steve Mnuchin kondigde de plannen woensdag aan en dat leidde meteen tot speculatie en gereken. Omdat het om enorme bedragen gaat. En omdat Mnuchin weinig details vermeldde.

Zeker is dat Trump en Mnuchin af willen van het, in internationaal opzicht hoge, vennootschapsbelastingtarief van 35 procent. Dat moet naar 15 procent. Voor bedrijven en hun aandeelhouders is dat een opsteker: een deel van de bedrijfswinsten gaat niet langer richting fiscus maar naar hen.

Trump en Mnuchin denken dat de verlaging kan voorkomen dat bedrijven verhuizen. De afgelopen jaren is menig Amerikaans bedrijf uitgeweken naar Ierland - of heeft zich formeel door een Iers bedrijf laten overnemen - om zo de Amerikaanse vennootschapsbelasting te ontlopen.

Fêteren

Trump en Mnuchin hopen verder een flink deel van de 2,6 biljoen dollar naar de VS te lokken die bedrijven nu elders hebben geparkeerd. Bedrijven deden dat deels om hun buitenlandse dochters draaiende te houden. Maar een ander deel staat alleen op buitenlandse rekeningen om een aanslag (35 procent) van de Amerikaanse fiscus te ontlopen.

Hoe groot dat deel is? Analisten van banken schatten het bedrag in december in de Financial Times op 1 biljoen dollar. Diezelfde krant becijferde dat Apple de grootste buitenlandparkeerder was (met 216 miljard dollar), gevolgd door Microsoft (111 miljard) en Cisco Systems (60 miljard dollar).

Ven­noot­schaps­be­las­ting moet terug van 35 procent naar 15 procent

Trump en Mnuchin denken twee vliegen in één klap te slaan. Als bedrijven hun 'buitenlandse' cash naar de VS overmaken, komt er veel geld binnen bij de Amerikaanse fiscus, al is dat eenmalig. Mnuchin zal daar belasting over innen, maar dat zal veel minder zijn dan de 35 procent van nu.

Tegelijkertijd hopen Trump en Mnuchin dat bedrijven de 'buitenlandse' cash investeren in de VS. Of dat gebeurt, is twijfelachtig. In 2004 kregen bedrijven ook de mogelijkheid hun buitenlandse geld eenmalig tegen een laag belastingtarief naar de VS te sluizen. Ze gebruikten dat toen vooral om hun aandeelhouders te fêteren: ze keerden hoge dividenden uit en kochten eigen aandelen in.

