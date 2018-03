VS en EU straffen Moskou met een van de grootste diplomatieke strafmaatregelen van de laatste jaren

De uitwijzingen die vandaag in zeventien hoofdsteden werden bekendgemaakt, zijn een reactie op de vergiftiging van een voormalige Russische dubbelspion in Londen drie weken geleden. Ze vormen samen een van de grootste diplomatieke strafmaatregelen van de laatste jaren. Met hun actie bewijzen de andere landen steun aan Groot-Brittannië, dat 14 maart al 23 Russische diplomaten uitwees.

De Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia liggen sindsdien in het ziekenhuis met ernstige verwondingen, waaronder hersenschade. Volgens de Britten zijn ze vergiftigd met het zenuwgas novi­tsjok en staat het vast dat de Russen hier achter zitten. Het zou gaan om een Russische wraakactie omdat Skripal voor de Britten ging werken.

De Russen trekken zich niet meer zoveel aan van internationale normen. Dat is griezelig Tony van der Togt, Rusland-expert bij Clingendael

De Verenigde Staten wijzen veruit het grootste aantal diplomaten uit, zestig in totaal. Opmerkelijk is dat twaalf van hen officieel niet in de VS werken, maar voor de Russische vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties in New York.

Spionage Volgens de Amerikanen gaat het in alle gevallen om Russen die zich bezighielden met spionage-activiteiten. De Russische ambassadeur in Washington heeft te horen gekregen dat de uitgewezen diplomaten een week krijgen om het land te verlaten. De VS sluiten bovendien het Russische consulaat in Seattle. Dat zou zich bezighouden met het bespioneren van een nabijgelegen Amerikaanse marinebasis. Nederland zet twee Russische diplomaten het land uit, Duitsland, Frankrijk en Polen ieder vier. Ook Italië, dat vaak probeert de verhoudingen met Moskou goed te houden, doet nu mee. Veel Oost-Europese landen zetten ook een of meer Russen uit. Maar een gezamenlijke EU-actie is dit niet. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, zei wel dat nog meer landen zich kunnen aansluiten. Ook Canada en Oekraïne doen mee. Tony van der Togt, Rusland-expert bij Clingendael, vindt het positief dat er ‘een zekere solidariteit’ is. “Dit is toch een substantiële reactie, het is redelijk uniek. Voor echte Europese sancties is unanimiteit nodig en die is kennelijk niet bereikt. Ik had liever Europese eensgezindheid gezien, maar voor sommige zuidelijke landen, België en Oostenrijk ging dat blijkbaar te ver.” Hij wijst erop dat niet alle banden worden verbroken, zo heeft geen enkel land de Russische ambassadeur uitgewezen.