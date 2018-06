VS en EU gaan praten over handelsconflict, maar een doorbraak blijft uit op G7-top

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het plaatse La Malbaie in de provincie Quebec, waar de top plaatsvindt, naar verluidt opnieuw fel betoogd dat zijn land in de internationale handelsorde benadeeld wordt. Hij beklemtoonde dat protectionistische maatregelen zoals 'strafheffingen' op geïmporteerde goederen daar een gewettigde oplossing voor zijn.

Trump zou onder meer opnieuw het enorme handelsoverschot van Duitsland als argument hebben aangevoerd. Bondskanselier Angela Merkel zou een Europees-Amerikaans dialoog over de kwesties hebben voorgesteld. Een Franse functionaris zei dat iedereen, inclusief Trump, het over eens was dat er een dialoog moet komen. Die zou binnen twee weken tussen de VS en de Europese Unie moeten plaatsvinden.

De Amerikaanse president heeft volgens Duitse media ook positief gereageerd op het idee Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker naar Washington te sturen om samen met Amerikaanse functionarissen een analyse te maken van de handelsgeschillen, om die uiteindelijk zonder handelsoorlog op te lossen.

Volgens analisten houden de regeringsleiders in hun gezamenlijke ontmoetingen in Canada dit weekend de schijn op van vriendelijkheid, terwijl achter de schermen de spanningen oplopen tussen de VS en de andere zes landen, met name over de isolerende Amerikaanse handelspolitiek.

Vertrouwen Zo spraken Trump en de Franse president Emmanuel Macron in een gezamenlijke persconferentie beiden uit vertrouwen te hebben in een positieve uitkomst dit weekend. “Emmanuel Macron is ontzettend behulpzaam bij het oplossen van handelskwesties”, zei Trump. In de dagen in de aanloop naar de top in Canada hadden beide regeringsleiders zich via twitter juist scherp uitgelaten over elkaar. Macron suggereerde dat mocht Trump niet bereid zijn de gebruikelijke slotverklaring zaterdag te ondertekenen, wat hoogst onzeker lijkt, de overige zes landen dat dan maar zonder hem moeten doen. Ook zouden beide regeringsleiders voorafgaand aan de top een verhit telefoongesprek hebben gevoerd over het Amerikaanse handels- en migratiebeleid, schrijft CNN. Het is volgens Amerikaanse media zeer de vraag of Trump zijn handtekening zet onder de gezamenlijke G7-verklaring zaterdag De G7-top stond op voorhand al onder spanning vanwege het internationale handelsconflict dat is ontstaan sinds Trump importheffingen instelde op Europees staal en aluminium. Verschillende regeringsleiders uitten hun ongenoegen over de handelswijze van de Republikein. Zo plaatste de Canadese premier Justin Trudeau vraagtekens bij staalheffingen van Trump en noemde Donald Tusk, de president van de Europese Commissie, hem een 'risico voor de internationale orde'. Trump gooide zelf olie op het vuur door zich, kort voordat hij vrijdag het vliegtuig instapte, tegenover verslaggevers bij het Witte Huis af te vragen waarom Rusland niet aanwezig is op de top. De landen van de G7 besloten Rusland in 2014 uit de groep te zetten vanwege de Russische annexatie van de Krim. Trump stelde dat Moskou terug moet keren aan de onderhandelingstafel en kreeg bijval van de Italiaanse premier Conte. Ook uitte Trump op twitter kritiek op Canada, dat volgens hem belachelijk hoge importtarieven hanteert voor Amerikaanse zuivelproducten. Volgens Amerikaanse media lijkt het onwaarschijnlijk dat Trump dit keer zijn handtekening onder de slotverklaring zet. De Republikein laat meerdere bijeenkomsten, waaronder over het klimaat en de oceanen, links liggen en vertrekt zaterdag voortijdig van de top vanwege zijn geplande ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore later deze week.