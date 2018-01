VS cynisch over hervatting gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea

Noord-Korea wil met de zuiderburen praten over het sturen van een olympische delegatie naar de Winterspelen, die volgende maand beginnen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Kim Jong-un zei in zijn nieuwjaarstoespraak al dat hij overweegt een delegatie naar de Winterspelen te sturen.

Zowel Kim als de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in liet eerder weten 'open te staan voor een dialoog'. In eerste instantie gaat het om deelname aan de winterspelen, maar ook willen beiden toewerken naar een betere relatie. Voorwaarde voor Moon is dan wel dat het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma wordt stopgezet.

De Noord-Koreanen sloten de telefoonlijn aan de grens in 2016. Dat gebeurde nadat Seoul had besloten het werk stil te leggen op een gezamenlijk bedrijvenpark van de twee landen. De hotline was volgens staatspersbureau Yonhap feitelijk niet 'dicht', maar de Noord-Koreanen reageerden niet meer op Zuid-Koreaanse pogingen telefonisch contact te leggen.

Grotere knop

De Verenigde Staten reageerden sceptisch op de Noord-Koreaanse bereidheid tot overleg. Amerikaanse functionarissen hebben aangegeven gesprekken tussen de buurlanden alleen serieus te nemen als die daadwerkelijk bijdragen aan de denuclearisatie van Noord-Korea. Een woordvoerster van het ministerie van buitenlandse zaken stelde dat Noord-Korea 'mogelijk probeert een soort wig te drijven'.

Een militair assistent draagt de zogenaamde 'nuclear football', de koffer met de benodigdheden waarmee een Amerikaanse president kernwapens kan lanceren. © REUTERS

President Trump reageerde in een tweet op de nieuwjaarstoespraak van Kim Jong-un, die daarin zei dat hij een knop op zijn bureau heeft om kernwapens af te vuren. "Kan iemand van zijn uitgeputte en verhongerde regime tegen hem zeggen dat ook ik zo'n nucleaire knop heb", twitterde Trump. "Maar die van mij is veel groter en veroorzaakt veel meer schade, bovendien werkt mijn knop wel!"

Trump heeft overigens niet daadwerkelijk een nucleaire knop. Hoe het lanceren van kernwapens precies werkt is geheim, maar het is wel bekend dat de benodigdheden in een koffer zitten die wordt gedragen door een militair assistent die altijd met de president meereist. In de koffer, die de 'nuclear football' wordt genoemd, zit onder meer een kaartje waarop een code staat: het zogenaamde 'biscuitje'. Hiermee kan de president zich identificeren bij militairen in het Pentagon. Vervolgens kan hij opdracht geven tot het lanceren van kernwapens. In de koffer zitten verder een boek met aanvalsopties en een lijst van bunkers waar de president kan schuilen.

En dan nog is het niet zeker dat er ook daadwerkelijk kernwapens afgevuurd worden. Een hogere Amerikaanse generaal liet vorige maand weten te kunnen weigeren als hij de opdracht als 'illegaal' bestempelt. Trump moet volgens hem kunnen aangeven dat er noodzaak is voor een aanval, dat er een specifiek doelwit is, dat de aanval proportioneel is voor het gevaar dat de Verenigde Staten zou bedreigen en dat er geen onnodig leed wordt veroorzaakt door de aanval.

