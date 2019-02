VS blijven toch in Syrië, mits Europa troepen stuurt

Graham suggereerde dat er al een plan klaarligt op het bureau van generaal Joseph Dunford, de hoogste militair van de VS. “Dunford zal om een bijdrage vragen om Syrië te stabiliseren. Ik hoop dat een aantal Europese landen daar ja tegen zegt.”

Toen president Trump in december aankondigde de Amerikaanse militairen uit Syrië terug te trekken, was Graham een van zijn voornaamste critici. De senator geldt al jarenlang als een havik op het gebied van buitenlandpolitiek, maar heeft ook een goede band met de president. Begin deze maand zei Trump dat hij bereid is naar de adviezen van Graham te luisteren. “Hij is een van de mensen die ik respecteer.”

De toekomstige stabilisatiemacht moet volgens Graham verschillende zaken bereiken. Ze kan voorkomen dat de Koerden in het gebied slaags raken met Turkije, door een bufferzone tussen hen te vormen. Daarnaast moeten de westerse militairen ervoor zorgen dat Islamitische Staat geen comeback kan maken. Ze zouden er ook voor zorgen dat het regeringsleger van president Assad geen controle over de regio krijgt.

Afhankelijk

Op dit moment zijn Frankrijk en Groot-Brittannië met enkele honderden militairen in de regio actief. Beide landen hebben al gezegd dat zij die voorlopig niet willen terugtrekken. Maar om de rol van de VS als buffermacht over te nemen zijn meer militairen nodig dan de Franse en Britse special forces. Het Amerikaanse contingent bedraagt momenteel ongeveer tweeduizend militairen.

De VS willen volgens Graham dat de Europeanen deze leidende rol op de grond overnemen. “In dat geval blijven Amerikaanse capaciteiten beschikbaar.” De Europese landen zullen die Amerikaanse ondersteuning nodig hebben om in het gebied aanwezig te kunnen blijven. De interventies in Libië in 2011 en in Mali in 2012 lieten zien dat Europese landen wel grondtroepen of straaljagers kunnen leveren, maar dat ze een groot tekort hebben aan de ondersteuning die ook nodig is om oorlog te voeren.

Het gaat bijvoorbeeld om inlichtingenvliegtuigen en satellieten die het strijdtoneel in de gaten houden. In door onstabiele landen ingesloten gebieden, zoals Afghanistan en het noorden van Syrië, zijn de Europeanen ook afhankelijk van Amerikaanse transportvliegtuigen om hun grondtroepen te bevoorraden.

Voor de Europeanen is het Amerikaanse aanbod een meevaller. Graham deed zijn mededeling tijdens een paneldiscussie met de Franse minister van buitenlandse zaken Yves le Drian. “U zegt dat de VS aanwezig blijven in Syrië? Dat zal ik onthouden. Ik ben verheugd.”

Daarbij heeft Frankrijk vermoedelijk wel steun nodig van andere Europese landen. In Nederland riep ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind in december in deze krant op om een Nederlandse bijdrage te overwegen. Het kabinet en de andere coalitiepartners reageerden daar toen afwijzend op. Maar als er binnen de Navo of EU een breed gedragen plan op tafel komt, zal de druk op Nederland toenemen om toch mee te doen.