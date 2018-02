VS beschuldigen dertien Russen van inmenging in de verkiezingen

Robert Mueller, de speciaal aanklager die is belast met het onderzoek naar de Russische inmenging maakte de namen van de Russen bekend. Volgens Mueller zijn zij al in 2014 begonnen met politieke campagnes, en hebben hun activiteiten tot na de presidentsverkiezingen hebben voortgeduurd.

De Russen worden beschuldigd van samenzwering, identiteitsdiefstal, en fraude. Zij hebben, volgens de aanklager, identiteitsgegevens van Amerikaanse ingezetenen ontvreemd om accounts op sociale media te openen, politieke advertenties te plaatsen en bijeenkomsten te organiseren, zonder enige Russisch spoor.

Het derde bedrijf dat in de aanklacht wordt genoemd, is ook een bekende: Internet Research Agency, een fabriek van desinformatie in Sint-Petersburg. Onderzoeker Mueller schat dat er op het hoogtepunt van de campagne 1 miljoen dollar per maand werd geïnvesteerd in de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Niet alleen hijzelf maar ook twee van zijn bedrijven worden in de aanklacht genoemd: Concord Managing and Consulting en Concord Catering. De operaties op Amerikaans grondgebied zouden grotendeels via deze bedrijven zijn gelopen.

In het document dat aanklager Mueller vrijgaf, duikt onder andere de naam op van Yevgeni Prigozhin, een Russische zakenman. Prigozhin wordt wel de chef-kok van Poetin genoemd, omdat hij eigenaar is van verscheidene restaurants waar de Russische president graag dineert. De Amerikaanse onderzoekers vermoedden al geruime tijd dat Prigozhin een spil was in de Russische inmengingscampagne.

Absurd veel ophef

Prigozhin toonde zich gisteren niet erg onder de indruk van de beschuldigingen. “Amerikanen zijn erg emotionele mensen; ze zien wat ze willen zien”, zei de zakenman tegen persbureau RIA, “Het verontrust me totaal niet dat ik op de lijst sta. Als ze in mij de duivel willen zien, moeten ze dat vooral doen.”

Ook het Russische ministerie van buitenlandse zaken wuifde de beschuldigingen weg. Een woordvoerster noemde het op sociale media absurd dat er zoveel ophef wordt gemaakt over dertien mensen die het opgenomen zouden hebben tegen al die Amerikaanse inlichtingendiensten met hun miljardenbudgetten.

De Amerikaanse president Donald Trump erkende vrijdag dat Rusland een 'anti-VS-campagne' heeft gelanceerd voorafgaand aan de verkiezingen van 2016. Maar zijn verkiezingscampagne is nergens de fout in gegaan, reageerde Trump in een bericht op Twitter. "Rusland begon zijn anti-Amerikaanse campagne in 2014, lang voordat ik aankondigde in de race te zijn voor de presidentsverkiezing. De resultaten van de verkiezing werden niet beïnvloed. De Trump-campagne deed niets verkeerd - geen heimelijke afspraken!" zei Trump in een tweet.

Dit was ook nog niet het nieuws waar in het Witte Huis voor wordt gevreesd. In deze aanklacht wordt weliswaar duidelijk gemaakt dat de Russische inmenging de campagne van Trump moest dienen, maar een directe link met Trump en zijn medewerkers vermeldt de aanklager niet. De Russen zijn zeker geholpen door mensen in het kamp van de Republikeinse presidentskandidaat, maar zonder die mensen zich daarvan bewust waren, is Muellers voorlopige conclusie.

