Vroegtijdig vertrokken: dit waren de struikelblokken voor wethouders

1. Culturele voorzieningen: de schouwburg en het zwembad

Het was sneu voor Dicky Nieuwenhuis-Voordijk. Om het wethouderschap van Culemborg te kunnen vervullen, had ze in het voorjaar van 2014 een mooie bestuursfunctie bij een internationale organisatie opgezegd, maar achteraf had ze dat misschien beter niet kunnen doen. Al in de eerste weken begon het te rommelen in de Culemborgse coalitie en voor de zomer stond de eerste ChristenUnie-wethouder van Culemborg alweer op de keien. Baan weg, functie weg.

En waarom? Vanwege het nieuwe zwembad. Daarover waren de meningen in de coalitie verdeeld en dat was niet meer vlot te trekken. "De deur is dichtgeplakt", constateerde Dicky Nieuwenhuis met spijt in haar stem op de lokale televisie.

De val van zeker acht wethouders hield verband met een schouwburg, een muziekgebouw of een muziekschool.

Voor een kleine gemeente is het zwembad al snel een groot infrastructureel project, net als het filmhuis dat kan zijn, of de schouwburg. Investeringen in zo'n project blijken politiek riskant. Zeker als de kosten dan ook nog oplopen. Zo was in een flink aantal gemeenten de bouw of sloop van de schouwburg een struikelblok. De val van zeker acht wethouders hield verband met een schouwburg, een muziekgebouw of een muziekschool.

Het aftreden van D66-wethouder Marco van Dorst uit Eindhoven bijvoorbeeld. Van Dorst kreeg in 2015 de begroting van het muziekgebouw maar moeilijk rond. Duwen, trekken en sleuren was het, met ergernis aan beide kanten. De oppositie diende een motie van treurnis tegen hem in. Die overleefde hij, maar de lol was eraf. Het werk als wethouder, zei hij niet veel later, 'trekt een te zware wissel op mijn privéleven'. Van Dorst is op dit moment wel weer raadslid.

Om te illustreren hoe vaak een wethouder viel om een cultuurproject volgt even een opsomming: toen de bouw van filmtheater 'de Viking' in Deventer wéér duurder werd dan gepland, kon D66-wethouder Robin Hartog Heys van D66 vorig jaar zijn biezen pakken; toen de kosten voor cultureel centrum 'de Dromedaris' uit de hand liepen, viel in Enkhuizen een heel college; in Breda was een museumfusie almaar onderwerp van discussie, en stapte GroenLinks uit de coalitie; en het vertrek van Leefbaar-wethouder Ronald Schneider uit Rotterdam, na fraude bij poppodium Waterfront, haalde het landelijke nieuws.

Getallen zijn moeilijk te geven: er speelt vaak méér dan alleen dat ene ding. Zo is het in StedeBroec bijvoorbeeld lastig te zeggen of de val van de wethouder over de Muziekschool-kwestie valt in de categorie 'fraude en opspraak' of in die van 'ruzie om cultureel gebouw'. De zaak draaide om Gemeentebelangen-wethouder Henk Flierman, die behalve in het stadsbestuur ook in het bestuur van de muziekschool zat. Toen uitkwam dat het Muziekschool-bestuur sterke drank, taxiritjes en ook Swarovski-kristal had betaald met muziekschoolgeld, kon Flierman niet als wethouder aanblijven.