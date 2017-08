Vrijspreken Temer is nieuw dieptepunt in politieke soap Brazilië

Het staatshoofd, dat na het afzetten van president Dilma Rousseff vorig jaar augustus als plaatvervanger aan de macht kwam, wordt verdacht van corruptie.

Volgens de hoogste aanklager van het land zou hij miljoenen euro’s aan steekpenningen hebben ontvangen van Brazilië’s grootste vleesverwerkingsbedrijf in ruil voor politieke gunsten. Om hem te kunnen onderzoeken, is toestemming van het Lagerhuis nodig. Een meerderheid stemde woensdagavond laat tegen, ook al wil volgens peilingen meer dan 80 procent van de Brazilianen wél een onderzoek.

De stemmingsuitslag is een nieuw dieptepunt in de politieke soap waarvan de meeste Brazilianen de verhaallijn niet meer volgen. Een gekozen president werd vorig jaar genadeloos weggestuurd vanwege een boekhoudtruc die het Congres doodleuk legaliseerde daags na haar afzetting.

De van corruptie verdachte Temer hoeft volgens datzelfde Congres niet te worden onderzocht. Om zeker te zijn van die steun strooide Temer in de twee maanden voor de stemming ruimhartig met publiek geld voor investeringen in de thuisstaten van Congresleden.

“Ik heb het ook niet zo op die Temer, maar zijn hervormingen zijn noodzakelijk voor het land”, zegt advocate Cintia Marques. Bij elk groot protest in São Paulo was Marques vorig jaar aanwezig, uitgedost in het groen en geel van de Braziliaanse vlag. De advocate vond het vooral belangrijk dat de socialistische Rousseff wegging. “Het Congres heeft weer gesproken, alles volgens de grondwet, dus ik zie geen reden te protesteren.”

Buiten het Braziliaanse Congres bleef het opvallend stil. Eén demonstrant stond woensdagochtend op het verdorde grasveld met een protestbord tegen Temer. “Ik vertegenwoordig iedereen die nu thuis op de bank klaagt dat het land geen goede gezondheidszorg of onderwijs heeft”, vertelde de eenzame demonstrant aan de Braziliaanse nieuwswebsite G1. In de avond werd het drukker, maar massale protesten bleven uit.

Niet apathisch

Volgens politiek wetenschapper Rita de Cassia Biason van de staatsuniversiteit van São Paulo is dit de typische reactie van de hogere middenklasse die vorig jaar massaal protesteerde: “Die middenklasse is vrij conservatief. De demonstraties tegen corruptie richtten zich al snel volledig op de socialistische Arbeiderspartij. Ze zijn blij dat Rousseff weg is, ook al is zij een van de weinige politici die niet van zelfverrijking is beschuldigd.”

Meer dan 14 miljoen werkloze Brazilianen vragen zich af hoe ze vanavond weer eten op tafel krijgen

Biason doet al jaren onderzoek naar corruptiemechanismen in Brazilië. Volgens haar is het niet verwonderlijk dat ook uit linkse hoek weinig tegengeluid klinkt op de stemming in het Lagerhuis. “De traditionele linkse achterban is teleurgesteld in de Arbeiderspartij, waar veel andere politici dan Rousseff wel zijn beschuldigd van corruptie, zoals haar voorganger Lula da Silva. Maar onderschat niet het effect van de economische crisis. Meer dan 14 miljoen werkloze Brazilianen vragen zich af hoe ze vanavond weer eten op tafel krijgen en niet of Temer aanblijft.”

Toch wil Biason het Braziliaanse volk niet apathisch noemen omdat het niet de straat op gaat. “Ook al tonen ze misschien vooral verontwaardiging op Facebook, ik heb het idee dat in de afgelopen twee jaar Brazilianen toch politiek bewuster zijn geworden en ze beter zullen nadenken over hun stem bij de verkiezingen volgend jaar.”

Tot die tijd wil president Temer zijn drastische bezuinigingen door het Congres loodsen, zoals pensioen- en belastinghervormingen. Helemaal zeker van zijn positie is de president nog niet, omdat er nog andere aanklachten tegen hem in de lucht hangen.