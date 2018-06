Vrijgelaten Ethiopische journalist: Massaal demonstreren heeft effect gehad

Eskinder Nega (48) eet met zichtbaar genoegen een calorierijk stuk taart. Een presentje van Amnesty International om zijn vrijlating te vieren. Hij is magerder dan op de laatste foto's van hem, genomen voordat hij in 2011 werd gearresteerd en voor de zoveelste keer achter de tralies belandde. "Mijn familie bracht me eten. Daar lag het niet aan. Wat aan me vrat, was het gevecht om mijn geest niet kapot te laten maken door het bewind."

Hij zat in de gevangenis, omdat hij schreef en ageerde tegen de autocratische Ethiopische regering die geen andere meningen toeliet. De in april benoemde premier Abiy Ahmed voert in hoog tempo allerlei hervormingen door. Politieke gevangenen werden vrijgelaten, deze week is de noodtoestand opgeheven en verrassend genoeg werd ook de grens met Eritrea, door Ethiopië lang betwist, erkend. "Wij journalisten omschrijven mijn gevoel als voorzichtig optimistisch", zegt Eskinder met een knipoog. Zelf werd hij in februari vrijgelaten.

De besluiten van de premier juicht hij toe. "Maar een belangrijke ontwikkeling ontbreekt, en dat is een inclusieve dialoog. Dus ook met de groeperingen die de vorige regering brandmerkte als terroristische organisaties. Zonder zo'n dialoog is echte vrede en democratie niet haalbaar in Ethiopië."

Het ergste was dat ik niet mocht schrijven. Ze pakten mijn boeken af en ook papier en pen Eskinder Nega

Eskinder (in Ethiopië worden mensen aangesproken met hun voornaam) offerde zeven jaar van zijn leven op voor die vrede en democratie in zijn land. Maar hij klaagt nauwelijks over de leefomstandigheden in de gevangenis. Hij had een bed, kon zich wassen en kreeg voedsel. Met drie andere politieke gevangenen zat hij afgezonderd van de rest van de gevangenen, in een cel die groter was dan de buitenplaats waar ze gelucht werden. Op drie bij negen meter probeerden ze in de buitenlucht fit te blijven. De lucht was nauwelijks te zien, omdat de gevangenis omringd was door hoge flatgebouwen. "Maar het ergste was dat ik niet mocht schrijven. Ze pakten mijn boeken af en ook papier en pen."

Hij schreef toch, op alles waarop hij maar de hand kon leggen. Potloden werden binnengesmokkeld en geen stukje papier, zelfs niet het toiletpapier, ontkwam aan zijn schrijfsels. Het lukte in 2013 zelfs een artikel getiteld 'Brieven uit de Ethiopische goelag' in stukjes en beetjes de gevangenis uit te smokkelen, dat werd gepubliceerd in de Amerikaanse krant The New York Times. Van de andere notities stelt hij momenteel een boek samen.

Geestelijk kapot Tot op zijn laatste dag achter de tralies voerde hij een heftige discussie over de afwijzing van zijn verzoek om het Oude Testament te mogen hebben. "Ik kreeg wel het Nieuwe Testament, maar voor mij is het Oude Testament belangrijker. Dat wisten de gevangenisautoriteiten, juist daarom weigerden ze. Ze stelden echt alles in het werk om mij geestelijk kapot te maken." Maar dat is niet gelukt. Eskinder, een vriendelijke, goedlachse man, heeft niets van zijn koppigheid en strijdvaardigheid verloren. "Als hervormingen niet worden doorgevoerd moeten we weer de straat op. Het waren de protesten die verandering in gang zetten. Geen geweld, daar ben ik tegen, maar massaal demonstreren heeft echt effect gehad." Hij wil zijn pen en zijn naamsbekendheid gebruiken om het democratiseringsproces te helpen. Daarvoor wil hij de traditionele media en ook de sociale media gebruiken. "Pas als democratie in Ethiopië realiteit is, laat ik het activisme achter me", zegt hij. "Dan word ik gewoon weer journalist." Na zijn middelbare school en studie economie in de Verenigde Staten keerde hij terug naar Ethiopië toen de Derg-junta in 1991 was verdreven. Hij hoopte dat de toenmalige premier Meles Zenawi democratie zou brengen. Samen met zijn vrouw Serkalem Fasil richtte hij de eerste onafhankelijke krant op. "Ik was jong, ik geloofde dat alles mogelijk was. Ik was tenslotte opgegroeid in vrijheid in de democratische Verenigde Staten."

Naïef Dat was naïef, zo geeft hij nu toe, want in 2005 werd de krant verboden. Eskinder en zijn zwangere vrouw werden gearresteerd. Hun zoon Nafkot werd in de gevangenis geboren. Premier Meles had meer openheid in de maatschappij gebracht en mede daardoor deed de oppositie het wonderbaarlijk goed in de verkiezingen van 2005. Daar schrok Meles zo van dat hij de deur direct weer op slot deed. Eskinder: "Die openheid was alleen bedoeld om het Westen, de donoren, zand in de ogen te strooien". In Afrikaanse landen is nogal eens de opmerking te horen dat armoede en democratie niet samengaan. Een milde dictatuur zou beter werken. Eskinder vindt dat onzin. Hij wijst op India, waar ook een groot deel van de bevolking in armoede leeft, net als in Ethiopië, terwijl het toch een democratie is. De komende tijd zet Eskinder zijn activisme tijdelijk op een laag pitje om in de Verenigde Staten bij zijn vrouw en zoon te wonen. "Het leek ons na haar vrijlating in 2006 beter dat zij vertrok. Ook zij is journaliste en activiste. Maar onze zoon zou er niets aan hebben als beide ouders in de gevangenis zitten. Het brak mijn hart toen ik hem de laatste keer zag voordat ik de cel in ging. De komende weken besteed ik aan een hernieuwde kennismaking. Maar dan ga ik terug naar Ethiopië om de vinger aan de pols te houden."